Almanya saldırı alarmına geçti
Almanya, artan istihbarat bildirimleri ve belirginleşen saldırı planları nedeniyle güvenlik değerlendirmesini “yüksek tehdit” düzeyine çıkardı. İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, altyapı ve kurumlar için her an saldırı riski bulunduğunu söyledi.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Almanya, ülkenin güvenlik değerlendirmesini “soyut tehdit” seviyesinden “yüksek tehdit” düzeyine yükseltti. İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, kararın artan istihbarat bildirimleri ve daha belirgin hâle gelen saldırı planlarına dayandığını açıkladı.
Dobrindt, Almanya’da artık her an saldırı riskiyle karşı karşıya kalınabileceğini söyledi. Güvenlik değerlendirmesi belirli bir saldırı yeri veya tarihine dayanmıyor. Ancak riskin toplumun geneli açısından yüksek seviyeye ulaştığı kabul ediliyor.
Tehdit seviyesi yükseltildi
Alman güvenlik birimleri, ülke içindeki kaynakların yanı sıra müttefik istihbarat servislerinden gelen bildirimlerde artış tespit etti. Yetkililer, saldırı hazırlıklarına ilişkin bilgilerin önceki döneme göre daha somut hâle geldiğini belirtiyor.
Yeni değerlendirme, yalnızca terör saldırılarını kapsamıyor. Casusluk, sabotaj, kritik altyapıya müdahale ve yabancı devletlerle bağlantılı hibrit operasyonlar da risk başlıkları arasında bulunuyor.
Dobrindt, Almanya’ya yönelik saldırı planlarının açık biçimde görülebildiğini ifade etti. Güvenlik kurumları, tehditlerin ülkenin altyapısına, kamu kurumlarına ve kişilere yönelebileceğini değerlendiriyor.
Altyapı ve kurumlar risk altında
Enerji tesisleri, ulaşım ağları, telekomünikasyon sistemleri ve dijital altyapı Almanya’nın yakından izlediği alanlar arasında yer alıyor. Üretim ve lojistik merkezlerinde oluşabilecek bir kesinti, Avrupa’nın en büyük ekonomisinde zincirleme maliyet yaratabilir.
Almanya’nın sanayi yapısı; elektrik şebekesi, demir yolları, limanlar ve veri ağlarının kesintisiz çalışmasına dayanıyor. Sabotaj veya siber saldırı kaynaklı bir aksama, şirketlerin üretim programlarını ve tedarik zincirlerini doğrudan etkileyebilir.
Güvenlik seviyesinin yükseltilmesi, havalimanları, tren istasyonları, büyük etkinlik alanları ve kamu binalarında ek önlemler alınmasına yol açabilir. Özel şirketlerin de fiziksel güvenlik ve siber savunma harcamalarını artırması bekleniyor.
İstihbarata operasyon yetkisi
Alman hükümeti, yükselen tehdit değerlendirmesiyle birlikte istihbarat servislerinin yetkilerini genişletmeye hazırlanıyor. Mevcut sistem, kurumlara ağırlıklı olarak bilgi toplama ve analiz etme görevi veriyor.
Hazırlanan yasa taslağı, istihbarat servislerinin belirli saldırıları yalnızca izlemesi yerine aktif biçimde engellemesini öngörüyor. Kurumlar, yüksek riskli koşullarda saldırganların dijital sistemlerine müdahale edebilecek.
Taslağa göre istihbarat görevlileri yabancı saldırganlara ait bilgi teknolojisi altyapısına girebilecek, verileri kopyalayabilecek veya silebilecek. Saldırılarda kullanılan dijital araçların devre dışı bırakılması da seçenekler arasında bulunuyor.
Bazı ağır terör durumlarında, polisin zamanında müdahale edememesi hâlinde iç istihbarat görevlilerine daha geniş operasyonel imkân verilmesi planlanıyor. Yakalama ve tutuklama yetkisi ise poliste kalacak.
Şirketlere gizli veri emri
Yeni güvenlik düzenlemesi yalnızca kamu kurumlarını etkilemeyecek. Telekomünikasyon şirketleri, dijital platformlar, ulaşım işletmeleri ve finans kuruluşları gizli bilgi talepleriyle karşılaşabilecek.
Taslak, güvenlik kurumlarının belirli şirketlerden veri istemesine ve gerektiğinde yerinde inceleme yapmasına imkân tanıyor. Geçerli bir talebe uymayan işletmelere 1 milyon Euro’ya kadar para cezası verilebilecek.
Düzenleme, saldırıların finansmanı, dijital haberleşme ağları ve lojistik hareketler hakkında daha hızlı bilgi toplanmasını amaçlıyor. Şirketler açısından veri güvenliği, müşteri gizliliği ve yasal sorumluluklar arasındaki denge yeni bir tartışma yaratacak.
En müdahaleci operasyonların bağımsız bir denetim kurulu tarafından önceden onaylanması planlanıyor. Kurul, uzun süreli gizli görevler, iletişimin izlenmesi ve konutlara yönelik operasyonları denetleyecek.
Geçmiş saldırılar baskıyı artırdı
Almanya son yıllarda çok sayıda saldırı ve sabotaj girişimiyle karşılaştı. Magdeburg kentinde Aralık 2024’te Noel pazarındaki kalabalığa otomobille girilmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi yaralanmıştı.
Solingen’de 2024 yılında düzenlenen bıçaklı saldırıda ise 3 kişi öldü, 10 kişi yaralandı. Alman mahkemesi, saldırıyı gerçekleştiren Suriye vatandaşını terör örgütü IŞİD’den ilham almakla suçlu buldu.
Ülkenin iç istihbarat servisi, aşırı sağ, aşırı sol ve radikal örgütlerin faaliyetlerini aynı anda izliyor. Rusya bağlantılı olduğu öne sürülen casusluk, dezenformasyon ve sabotaj faaliyetleri de Berlin’in güvenlik gündeminde bulunuyor.
Almanya, artan tehditler nedeniyle dış istihbarat servisi BND ile iç istihbarat servisi BfV’nin bütçelerini 2026 yılında yüzde 25’in üzerinde artırdı. Hükümet, finansmanın yanında kurumların hukuki hareket alanını da genişletmek istiyor.
Kritik tarih 13 Ağustos
Alman Bakanlar Kurulu’nun istihbarat yasasındaki kapsamlı değişiklikleri 13 Ağustos 2026 tarihinde ele alması bekleniyor. Düzenlemenin kabul edilmesi hâlinde ülkenin savaş sonrası dönemde oluşturduğu sıkı istihbarat sınırlarında önemli bir değişiklik yaşanacak.
Taslağın Federal Meclis sürecinde muhalefet partilerinin ve veri koruma kuruluşlarının itirazlarıyla karşılaşması bekleniyor. Eleştiriler, genişleyen yetkilerin kişisel veriler ve demokratik denetim açısından risk yaratabileceği üzerinde yoğunlaşıyor.
Şirketler ve yatırımcılar açısından ilk aşamada havalimanları, demir yolları, enerji tesisleri ve büyük etkinlik alanlarında uygulanacak ek tedbirler izlenecek. Güvenlik harcamalarındaki artışın kamu bütçesi ve özel sektör maliyetleri üzerindeki etkisi de gündeme gelecek.