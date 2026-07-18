Şirketlere gizli veri emri

Yeni güvenlik düzenlemesi yalnızca kamu kurumlarını etkilemeyecek. Telekomünikasyon şirketleri, dijital platformlar, ulaşım işletmeleri ve finans kuruluşları gizli bilgi talepleriyle karşılaşabilecek.

Taslak, güvenlik kurumlarının belirli şirketlerden veri istemesine ve gerektiğinde yerinde inceleme yapmasına imkân tanıyor. Geçerli bir talebe uymayan işletmelere 1 milyon Euro’ya kadar para cezası verilebilecek.

Düzenleme, saldırıların finansmanı, dijital haberleşme ağları ve lojistik hareketler hakkında daha hızlı bilgi toplanmasını amaçlıyor. Şirketler açısından veri güvenliği, müşteri gizliliği ve yasal sorumluluklar arasındaki denge yeni bir tartışma yaratacak.

En müdahaleci operasyonların bağımsız bir denetim kurulu tarafından önceden onaylanması planlanıyor. Kurul, uzun süreli gizli görevler, iletişimin izlenmesi ve konutlara yönelik operasyonları denetleyecek.