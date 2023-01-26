Altılı Masa ilk kez 'aday' konuşacak! Kritik toplantıdan ne karar çıkacak?
Altılı Masa bugün 11. kez toplandı. İYİ Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşen buluşmada ilk kez adaylık konusu kapsamında isimler üzerinde durulacak.
CHP, DEVA Partisi, Demokrat Parti, Saadet Partisi ve Gelecek Partisi genel başkanları, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ev sahipliğinde toplandı.
Altılı Masa’nın ikinci tur kapsamındaki 11'inci toplantısı, İYİ Parti Genel Merkezi'nde yapılıyor.
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, "Liderler Buluşması"na makam araçlarıyla ayrı ayrı gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu parti genel merkezinin kapısında karşıladı.
Basına kapalı toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor.
Muhafeletin cumhurbaşkanı adayı için gözler 6’lı masanın bugün yapılacak 11. toplantısına çevrildi. İYİ Parti Genel Merkezi'nde yapılacak kritik toplantıda, adaylık konusu ilk kez isimler üzerinden tartışılacak.
Toplantıda aday konusunda kesin bir karar alınması beklenmiyor. Ortak adayın ismi şubat ayında kamuoyu ile paylaşılacak.