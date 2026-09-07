'Altın almayın' çağrısı karşılıksız kaldı: Satışlar milyarlarca dolara ulaştı
Hindistan'da hükümetin 'altın almayın' çağrısı ve ithalat vergilerini iki katından fazla artırması, tüketicilerin altına ilgisini azaltmaya yetmedi. Yönetim, ithalatı kısarak değer kaybeden rupiyi desteklemeye çalışırken altını birikimlerini korumanın yolu olarak gören vatandaşlar alışverişlerini sürdürdü. Ülkenin en büyük mücevher perakendecisi Titan'ın kârı son çeyrekte yüzde 63 yükselirken altın mücevher satışları haziranda sona eren üç aylık dönemde 21 milyar dolara ulaştı.
Hindistan'da hükümetin altın alımlarını azaltmaya yönelik çağrıları ve ithalat vergilerindeki artış, tüketicilerin değerli metale ilgisini sınırlamakta yetersiz kaldı. Ülkenin en büyük mücevher perakendecisi Titan, son çeyrekte kârını yüzde 63 artırırken mağazalarına gelen müşteri sayısında da yükseliş kaydetti.
Financial Times'ın haberine göre, kazancının büyük bölümünü mücevher satışlarından sağlayan Tata Grubu bünyesindeki şirket, tüketicilerin altını birikimlerini koruyabilecekleri bir yatırım aracı olarak görmeye devam ettiğini belirtiyor.
Vergi artışı ve tasarruf çağrısıyla rupi desteklenmek istendi
Hindistan Başbakanı Narendra Modi, İran'daki çatışmaların sürdüğü mayıs ayında vatandaşlardan altın alımlarına ara vermelerini isterken ithalat vergileri de iki katından fazla artırılarak yüzde 15'e çıkarıldı. Modi, geçen haftanın başında çağrısını tekrarlayarak halktan "gerekli olmadıkça" altın almamasını istedi.
Hindistan'da "altın almayın" çağrısı talebi durduramadı
Hindistan'da hükümetin altın alımlarını azaltmaya yönelik çağrıları ve ithalat vergilerindeki artış, tüketicilerin değerli metale ilgisini sınırlamakta yetersiz kaldı. Ülkenin en büyük mücevher perakendecisi Titan, son çeyrekte kârını yüzde 63 artırırken mağazalarına gelen müşteri sayısında da yükseliş kaydetti.
Financial Times'ın haberine göre, kazancının büyük bölümünü mücevher satışlarından sağlayan Tata Grubu bünyesindeki şirket, tüketicilerin altını birikimlerini koruyabilecekleri bir yatırım aracı olarak görmeye devam ettiğini belirtiyor.
Vergi artışı ve tasarruf çağrısıyla rupi desteklenmek istendi
Hindistan Başbakanı Narendra Modi, İran'daki çatışmaların sürdüğü mayıs ayında vatandaşlardan altın alımlarına ara vermelerini isterken ithalat vergileri de iki katından fazla artırılarak yüzde 15'e çıkarıldı. Modi, geçen haftanın başında çağrısını tekrarlayarak halktan "gerekli olmadıkça" altın almamasını istedi.
Yeni Delhi yönetimi, bu adımlarla ithalatı azaltarak değer kaybeden rupiyi desteklemeyi hedefledi. Bu hedefin arkasında ise petrol fiyatlarında yaşanan şokun Hindistan'ın Körfez ülkelerine enerji bağımlılığını daha görünür hale getirmesi ve bunun sonucunda para birimiyle döviz rezervleri üzerindeki baskının artması yatıyordu.
Altının yatırım işlevinin yanı sıra düğünlerde ve dini bayramlarda önemli bir yere sahip olduğu ülkede Modi, mayıs ayındaki çağrısında, "Bir yıl boyunca, hangi etkinlik olursa olsun, altın takı almamalıyız" ifadelerini kullandı.
Altın mücevher satışları 21 milyar dolara ulaştı
Sektör verileri ise hükümetin çağrılarına rağmen altına yönelik ilginin sürdüğünü gösterdi. Dünya Altın Konseyi'ne göre, küresel altın mücevher talebinin yaklaşık üçte birini karşılayan Hindistan'da satışlar, haziran ayında sona eren çeyrekte geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık üçte bir artarak 21 milyar dolara çıktı.
Konseyin temmuz ayındaki açıklamasında da ülkede borsaya kote büyük mücevher perakendecilerinin güçlü çeyreklik sonuçlarına dikkat çekildi. Dini bayramlar ve yaz düğünü sezonunun desteklediği şirketlerin gelirleri, yıllık bazda yüzde 30 ila yüzde 60 arttı.