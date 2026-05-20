Altın fiyatları neden geriliyor? İşte piyasadaki iki büyük baskı
Mayıs başında jeopolitik gelişmelerin etkisiyle yükselişe geçen altın fiyatları yeniden baskı altına girdi. Güvenli liman talebine rağmen piyasadaki dengeleri değiştiren iki kritik gelişme, yatırımcıların altın pozisyonlarını yeniden gözden geçirmesine neden oldu. İşte piyasadaki altına yönelik iki büyük baskı...
Mayıs ayının başında jeopolitik gerilimlerin azalacağı beklentisiyle yükselişe geçen altın fiyatları yeniden baskı altına girdi. ABD tahvil faizlerindeki yükseliş ve doların güç kazanması, güvenli liman olarak görülen altında satış baskısını artırdı.
Spot altın çarşamba günü yüzde 0,3 düşüşle ons başına 4 bin 467,59 dolara gerilerken, ABD altın vadeli işlemleri yüzde 0,9 kayıpla 4 bin 471,10 dolardan işlem gördü.
Tahvil faizleri altını zorluyor
Piyasadaki en önemli baskı unsurlarından biri ABD tahvil faizlerindeki yükseliş oldu. Yatırımcılar, enflasyonun beklenenden daha uzun süre yüksek kalabileceği ihtimalini yeniden fiyatlamaya başladı.
Altın faiz getirisi sağlamadığı için tahvil faizlerinin yükselmesi yatırımcıların alternatif getirili varlıklara yönelmesine neden oluyor. Özellikle ABD’nin 10 yıllık tahvil faizlerinin son bir yılın en yüksek seviyelerine yakın seyretmesi altın üzerinde baskı oluşturdu.
Uzmanlar, jeopolitik risklerin güvenli liman talebini desteklediğini ancak yükselen faiz ortamının bu desteği zayıflattığını belirtiyor.
Fed’den faiz artırımı sinyali
ABD Merkez Bankası’nın (Fed) para politikası beklentileri de piyasaların yönü üzerinde etkili oldu.
Philadelphia Fed Başkanı Anna Paulson, mevcut faiz oranlarının enflasyonu kontrol altına almaya yardımcı olduğunu belirtirken, gerektiği takdirde yeni faiz artırımlarının da gündeme gelebileceğini söyledi.
Bu açıklamalar yatırımcıların Fed’in yayımlayacağı toplantı tutanakları öncesinde daha temkinli hareket etmesine yol açtı.
Güçlenen dolar altın talebini düşürüyor
Altın fiyatlarını baskılayan ikinci önemli unsur ise doların değer kazanması oldu.
ABD doları, güvenli liman talebi ve faiz artırımı beklentilerinin etkisiyle son altı haftanın en yüksek seviyelerine yakın işlem gördü.
Altın dolar üzerinden fiyatlandığı için doların güçlenmesi, diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar açısından altını daha pahalı hale getiriyor. Bu durum da talebi sınırlıyor.
Dolar endeksi mayıs ayında yüzde 1’in üzerinde yükselerek 99,306 seviyesine ulaştı. Piyasalar ayrıca Fed’in yıl sonunda yeniden faiz artırabileceği ihtimalini de fiyatlamaya başladı.
CME FedWatch verilerine göre yatırımcılar aralık ayında faiz artışı ihtimalini yüzde 50’nin üzerinde görüyor.
Jeopolitik riskler devam ediyor
Buna rağmen analistler, altının yükseliş hikayesinin tamamen sona ermediğini belirtiyor.
Orta Doğu’daki jeopolitik risklerin sürmesi, petrol fiyatlarının yüksek seyretmesi ve küresel belirsizliklerin devam etmesi nedeniyle yatırımcıların güvenli liman talebinin tamamen ortadan kalkmadığı ifade ediliyor.