Google Haberler

Altın fiyatları neden geriliyor? İşte piyasadaki iki büyük baskı

Mayıs başında jeopolitik gelişmelerin etkisiyle yükselişe geçen altın fiyatları yeniden baskı altına girdi. Güvenli liman talebine rağmen piyasadaki dengeleri değiştiren iki kritik gelişme, yatırımcıların altın pozisyonlarını yeniden gözden geçirmesine neden oldu. İşte piyasadaki altına yönelik iki büyük baskı...

Mutluhan Yıldız
Altın fiyatları neden geriliyor? İşte piyasadaki iki büyük baskı - Resim: 1

Mayıs ayının başında jeopolitik gerilimlerin azalacağı beklentisiyle yükselişe geçen altın fiyatları yeniden baskı altına girdi. ABD tahvil faizlerindeki yükseliş ve doların güç kazanması, güvenli liman olarak görülen altında satış baskısını artırdı.

1 13
Altın fiyatları neden geriliyor? İşte piyasadaki iki büyük baskı - Resim: 2

Spot altın çarşamba günü yüzde 0,3 düşüşle ons başına 4 bin 467,59 dolara gerilerken, ABD altın vadeli işlemleri yüzde 0,9 kayıpla 4 bin 471,10 dolardan işlem gördü.

2 13
Altın fiyatları neden geriliyor? İşte piyasadaki iki büyük baskı - Resim: 3

Tahvil faizleri altını zorluyor

Piyasadaki en önemli baskı unsurlarından biri ABD tahvil faizlerindeki yükseliş oldu. Yatırımcılar, enflasyonun beklenenden daha uzun süre yüksek kalabileceği ihtimalini yeniden fiyatlamaya başladı.

3 13
Altın fiyatları neden geriliyor? İşte piyasadaki iki büyük baskı - Resim: 4

Altın faiz getirisi sağlamadığı için tahvil faizlerinin yükselmesi yatırımcıların alternatif getirili varlıklara yönelmesine neden oluyor. Özellikle ABD’nin 10 yıllık tahvil faizlerinin son bir yılın en yüksek seviyelerine yakın seyretmesi altın üzerinde baskı oluşturdu.

4 13
Altın fiyatları neden geriliyor? İşte piyasadaki iki büyük baskı - Resim: 5

Uzmanlar, jeopolitik risklerin güvenli liman talebini desteklediğini ancak yükselen faiz ortamının bu desteği zayıflattığını belirtiyor.

5 13
Altın fiyatları neden geriliyor? İşte piyasadaki iki büyük baskı - Resim: 6

Fed’den faiz artırımı sinyali

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) para politikası beklentileri de piyasaların yönü üzerinde etkili oldu.

Philadelphia Fed Başkanı Anna Paulson, mevcut faiz oranlarının enflasyonu kontrol altına almaya yardımcı olduğunu belirtirken, gerektiği takdirde yeni faiz artırımlarının da gündeme gelebileceğini söyledi.

6 13
Altın fiyatları neden geriliyor? İşte piyasadaki iki büyük baskı - Resim: 7

Bu açıklamalar yatırımcıların Fed’in yayımlayacağı toplantı tutanakları öncesinde daha temkinli hareket etmesine yol açtı.

7 13
Altın fiyatları neden geriliyor? İşte piyasadaki iki büyük baskı - Resim: 8

Güçlenen dolar altın talebini düşürüyor

Altın fiyatlarını baskılayan ikinci önemli unsur ise doların değer kazanması oldu.

ABD doları, güvenli liman talebi ve faiz artırımı beklentilerinin etkisiyle son altı haftanın en yüksek seviyelerine yakın işlem gördü.

8 13
Altın fiyatları neden geriliyor? İşte piyasadaki iki büyük baskı - Resim: 9

Altın dolar üzerinden fiyatlandığı için doların güçlenmesi, diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar açısından altını daha pahalı hale getiriyor. Bu durum da talebi sınırlıyor.

9 13
Altın fiyatları neden geriliyor? İşte piyasadaki iki büyük baskı - Resim: 10

Dolar endeksi mayıs ayında yüzde 1’in üzerinde yükselerek 99,306 seviyesine ulaştı. Piyasalar ayrıca Fed’in yıl sonunda yeniden faiz artırabileceği ihtimalini de fiyatlamaya başladı.

10 13
Altın fiyatları neden geriliyor? İşte piyasadaki iki büyük baskı - Resim: 11

CME FedWatch verilerine göre yatırımcılar aralık ayında faiz artışı ihtimalini yüzde 50’nin üzerinde görüyor.

11 13
Altın fiyatları neden geriliyor? İşte piyasadaki iki büyük baskı - Resim: 12

Jeopolitik riskler devam ediyor

Buna rağmen analistler, altının yükseliş hikayesinin tamamen sona ermediğini belirtiyor.

12 13
Altın fiyatları neden geriliyor? İşte piyasadaki iki büyük baskı - Resim: 13

Orta Doğu’daki jeopolitik risklerin sürmesi, petrol fiyatlarının yüksek seyretmesi ve küresel belirsizliklerin devam etmesi nedeniyle yatırımcıların güvenli liman talebinin tamamen ortadan kalkmadığı ifade ediliyor.

13 13