Altın piyasasında kritik hafta öncesi 4 bin dolar mücadelesi kızıştı

Altının ons fiyatı 20–24 Temmuz haftasında jeopolitik risk, petrol fiyatları, ABD tahvil faizleri ve faiz artışı beklentileri arasında sert dalgalandı. Haftaya 4.008 dolar çevresinde başlayan altın, çarşamba günü 4.165 doların üzerine çıktıktan sonra kazancının büyük bölümünü geri verdi.

ABD vadeli altın kontratları haftayı yüzde 1,37 yükselişle 4.067,60 dolardan tamamladı. Böylece altın, iki haftalık düşüş serisini sona erdirdi ve mayıs başından bu yana en güçlü haftalık artışını kaydetti.

Kısa vadeli fiyatlamada güvenli liman talebinden çok, Orta Doğu’daki gelişmelerin petrol ve enflasyon beklentileri üzerindeki etkisi belirleyici oldu. Petrol yükseldiğinde faiz artışı ihtimali güçlenerek altını baskıladı. Diplomasi ve petrol fiyatlarındaki gerileme ise değerli metale destek verdi.