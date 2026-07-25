Altın piyasasında kritik hafta öncesi 4 bin dolar mücadelesi kızıştı
Altın geçen haftayı iki haftalık kayıp serisini bitirerek yükselişle tamamladı ancak 4.165 dolardan gelen sert satış, toparlanmanın kırılgan kaldığını gösterdi. Yeni haftada Fed kararı, ABD büyümesi, çekirdek PCE ve petrol fiyatları yönü belirleyecek.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Altının ons fiyatı 20–24 Temmuz haftasında jeopolitik risk, petrol fiyatları, ABD tahvil faizleri ve faiz artışı beklentileri arasında sert dalgalandı. Haftaya 4.008 dolar çevresinde başlayan altın, çarşamba günü 4.165 doların üzerine çıktıktan sonra kazancının büyük bölümünü geri verdi.
ABD vadeli altın kontratları haftayı yüzde 1,37 yükselişle 4.067,60 dolardan tamamladı. Böylece altın, iki haftalık düşüş serisini sona erdirdi ve mayıs başından bu yana en güçlü haftalık artışını kaydetti.
Kısa vadeli fiyatlamada güvenli liman talebinden çok, Orta Doğu’daki gelişmelerin petrol ve enflasyon beklentileri üzerindeki etkisi belirleyici oldu. Petrol yükseldiğinde faiz artışı ihtimali güçlenerek altını baskıladı. Diplomasi ve petrol fiyatlarındaki gerileme ise değerli metale destek verdi.
Pazartesi petrol baskısı arttı
Altının ons fiyatı 20 Temmuz Pazartesi günü yüzde 0,2 gerileyerek 4.007,91 dolara indi. Ağustos vadeli altın kontratları ise yüzde 0,1 kayıpla 4.015,90 dolardan kapandı.
ABD-İran çatışmasının enerji arzına ilişkin kaygıları artırması Brent petrolü yukarı taşıdı. Petrol fiyatlarındaki yükseliş, enflasyonun yeniden hızlanabileceği ve Fed’in faizleri daha uzun süre yüksek tutabileceği beklentisini güçlendirdi.
ABD 10 yıllık tahvil faizindeki yükseliş ve dolar endeksindeki yüzde 0,2’lik artış da altını baskıladı. Ons fiyatı buna karşın psikolojik 4.000 dolar sınırının üzerinde kalmayı başardı.
Salı diplomasi alımı getirdi
Altın 21 Temmuz Salı günü yüzde 1,6 yükselerek 4.068,29 dolara çıktı. Ağustos vadeli kontratlar yüzde 1,5 artışla 4.076,40 dolara ulaştı.
ABD ile İran arasında geçici ateşkes ve yeni müzakere ihtimalinin güçlenmesi, petrol kaynaklı enflasyon endişelerini azalttı. Emtia piyasalarına yayılan alımlar, altının kısa vadeli düşüş kanalından çıkmasına katkı sağladı.
Faiz görünümü yine de yükselişi sınırladı. Piyasalarda Fed’in eylül ayında faiz artırma ihtimali hafta başında yüzde 68 düzeyinde fiyatlandı. Altın böylece diplomasi haberlerinden destek alırken para politikası baskısı altında kaldı.
Çarşamba iki haftalık zirve görüldü
Altının ons fiyatı 22 Temmuz Çarşamba günü 4.165,87 dolara kadar yükselerek iki haftanın en yüksek seviyesini gördü. Ağustos vadeli kontratlar günü 4.151,90 dolardan tamamladı.
Doların değer kaybetmesi ve teknik alımlar yükselişi hızlandırdı. Kızıldeniz ve Körfez bölgesindeki enerji taşımacılığına ilişkin riskler de güvenli liman talebini destekledi.
Petrol fiyatlarının aynı gün yaklaşık yüzde 3 yükselmesi ise altın için çelişkili bir görünüm oluşturdu. Jeopolitik risk alım getirirken pahalı enerji, enflasyon ve faiz artışı beklentileri üzerinden yükselişin devamını zorlaştırdı.
Perşembe kazançlar geri verildi
Altının ons fiyatı 23 Temmuz Perşembe günü yüzde 2’den fazla düşerek 4.043,14 dolara geriledi. ABD vadeli altın kontratları yüzde 2,5 kayıpla 4.050,20 dolardan kapandı.
Brent petrolün 100 dolar sınırını aşması, merkez bankalarının enflasyonla mücadele için faizleri artırabileceği beklentisini güçlendirdi. ABD tahvil faizleri ve dolar yükselirken faiz getirisi olmayan altına satış geldi.
Eylül ayındaki Fed toplantısında faiz artışı ihtimali yüzde 83’e kadar çıktı. Altın böylece bir gün önce test ettiği iki haftalık zirveden yaklaşık 120 dolar geri çekildi.
Cuma 4 bin dolar korundu
Altın 24 Temmuz Cuma günü yüzde 0,1 artışla 4.052,78 dolara yükseldi. Ağustos vadeli kontratlar yüzde 0,5 primle 4.070,80 dolara çıktı.
Brent petrolün yüzde 4’ten fazla düşerek yeniden 100 doların altına inmesi, enflasyon baskısına ilişkin kaygıları sınırladı. Düşük seviyelerden gelen alımlar ve kısa pozisyonların kapatılması da altını destekledi.
Hafta kapanışında 4.000 doların korunması teknik görünüm açısından önemli oldu. Buna karşılık çarşamba günkü 4.165 dolar zirvesinin ardından gelen sert satış, piyasanın kalıcı bir yükseliş trendine henüz geçmediğini gösterdi.
Fed kararı ilk sırada
Fed, 28–29 Temmuz tarihlerinde toplanacak. Faiz kararı 29 Temmuz Çarşamba günü Türkiye saatiyle 21.00’de, Fed Başkanı’nın basın toplantısı ise 21.30’da başlayacak.
Piyasanın ana beklentisi faizlerin sabit bırakılması yönünde bulunuyor. Altın açısından karar kadar açıklama metnindeki enflasyon değerlendirmesi ve eylül toplantısına yönelik mesajlar önem taşıyacak.
Fed’in faiz artışı ihtimalini açık tutması dolar ve tahvil faizlerini yükselterek altını baskılayabilir. Daha dengeli veya bekle-gör mesajı ise 4.000 dolar çevresindeki toparlanmayı destekleyebilir.
Büyüme ve PCE aynı gün
ABD ikinci çeyrek büyümesinin öncü tahmini 30 Temmuz Perşembe günü Türkiye saatiyle 15.30’da açıklanacak. Aynı saatte haziran ayına ilişkin kişisel gelir, harcamalar ve Fed’in yakından izlediği PCE enflasyon verileri yayımlanacak.
Beklentilerin üzerinde büyüme ve yüksek çekirdek PCE, faiz artışı fiyatlamasını kuvvetlendirebilir. Zayıf büyüme veya enflasyonda yavaşlama ise tahvil faizlerini aşağı çekerek altına alan açabilir.
ABD’de ikinci çeyrek İstihdam Maliyet Endeksi 31 Temmuz Cuma günü yine Türkiye saatiyle 15.30’da gelecek. Ücret baskısının güçlü kalması, hizmet enflasyonu ve faiz görünümü açısından izlenecek.
Japonya Merkez Bankası izlenecek
Japonya Merkez Bankası 30–31 Temmuz tarihlerinde para politikası toplantısını gerçekleştirecek ve ekonomik görünüm raporunu yayımlayacak.
Bankanın faiz veya bilanço politikasında atacağı adımlar yen, dolar ve küresel tahvil piyasaları üzerinden altını etkileyebilir. Japon faizlerindeki yükseliş küresel tahvil getirilerini yukarı taşırken, yenin güçlenmesi dolar endeksinde baskı yaratabilir.
Yeni haftada ABD teknoloji şirketlerinin bilançoları ve küresel risk iştahı da takip edilecek. Hisse piyasalarındaki sert satışlar güvenli liman talebini artırabilir ancak yüksek tahvil faizi altının yükselişini sınırlayabilir.
Petrol ve İran riski sürüyor
Altın piyasasında Orta Doğu gerilimi klasik güvenli liman ilişkisinden farklı çalışıyor. Askerî risk doğrudan altın talebini desteklerken petrol fiyatlarındaki yükseliş enflasyon ve faiz artışı beklentisi üzerinden satış getiriyor.
Hürmüz Boğazı, Kızıldeniz ve Babülmendep çevresindeki gemi trafiği yeni haftada yakından izlenecek. Brent petrolün yeniden 100 doların üzerine çıkması, altın üzerindeki faiz baskısını artırabilir. ABD ile İran arasındaki görüşmelerde somut ilerleme sağlanması petrol fiyatlarını düşürebilir. Böyle bir senaryo, güvenli liman talebini azaltmasına rağmen faiz beklentilerini yumuşatarak altın için destekleyici sonuç üretebilir.
Teknik seviyelerde 4 bin sınırı
Altının ons fiyatında 4.000 dolar ilk psikolojik ve teknik destek konumunda bulunuyor. Fiyatın son haftalarda birkaç kez bu seviyenin altına sarkmasına rağmen kalıcılaşamaması, alıcıların bölgede devreye girdiğini gösteriyor.
Aşağı yönde 3.950–3.940 dolar bandı kısa vadeli ikinci destek alanı olarak izlenecek. Satışların derinleşmesi halinde 20 aylık hareketli ortalamanın bulunduğu 3.821 dolar gündeme gelebilir.
Daha uzun vadeli teknik görünümde yüzde 50 Fibonacci düzeltme seviyesi 3.702 dolarda bulunuyor. Bu seviyenin altındaki kalıcı hareket, ocak zirvesinden başlayan düşüş eğiliminin güçlendiğine işaret edebilir.
Yukarı yönde 4.070–4.085 dolar ilk direnç bölgesini oluşturuyor. Bu bandın aşılması halinde geçen haftanın zirvesi olan 4.165–4.166 dolar yeniden hedeflenebilir.
Orta vadeli yükseliş görünümünün güçlenmesi için altının 10 aylık hareketli ortalamanın bulunduğu 4.453 doların üzerine çıkması gerekiyor. Bu seviyeye ulaşılmadan yaşanacak yükselişler, geniş düşüş trendi içindeki tepki hareketi olarak değerlendirilecek.
Gram altın tarafında ons fiyatının yanı sıra dolar/TL belirleyici olacak. Ons altında 4.000 doların korunması gram fiyatını desteklerken, olası bir küresel düşüşün kur hareketiyle ne ölçüde dengeleneceği takip edilecek.