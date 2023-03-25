Altından fay hattı geçen köyde 5 metrelik yükselme
Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Adıyaman'da, fayın geçtiği Çelikhan ilçesi Pınarbaşı Balıkburnu Mahallesi'nde bulunan düzlükteki tarlalarda 5 metreye varan yükselme oldu.
Kahramanmaraş merkezli depremler, Çelikhan ilçesinin kırsal Pınarbaşı Balıkburnu Mahallesi'nde de yıkıma yol açtı.
Depremler nedeniyle 100 haneli mahalledeki bazı evler yıkıldı, bazılarında ise ağır hasar oluştu, tarım arazileri ile yollarda yükselme ve kırılmalar meydana geldi.
Enerji nakil ve içme suyu hatlarının da zarar gördüğü mahallede onarım çalışmaları devam ederken uzmanlar da tarlalardaki yükselme ve kırılmaları inceliyor.
Mahalle muhtarı Kemal Büyükşan, AA muhabirine, depremlerin mahalledeki ev ve arazilere ağır hasar verdiğini belirtti.
"Deprem mahallemi çok sert vurdu, coğrafya değişti, arazilerde 3-5 metre şişmeler, kabarmalar, ayrılmalar yaşandı." diyen Büyükşan, mahalledeki 100 haneden 56'sının yıkıldığını geri kalanının ise hasarlı olduğunu anlattı.