Altından fay hattı geçen köyde 5 metrelik yükselme

Depremler nedeniyle 100 haneli mahalledeki bazı evler yıkıldı, bazılarında ise ağır hasar oluştu, tarım arazileri ile yollarda yükselme ve kırılmalar meydana geldi.

Enerji nakil ve içme suyu hatlarının da zarar gördüğü mahallede onarım çalışmaları devam ederken uzmanlar da tarlalardaki yükselme ve kırılmaları inceliyor.