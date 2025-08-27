Anaokulu ve 1. sınıflar ne zaman başlıyor? Okullar ne zaman açılacak?
Milli Eğitim Bakanlığı 2025-2026 eğitim-öğretim yılı takvimini daha önce duyurmuştu. Eylül ayına sayılı günler kaldı ve okulların açılış tarihleri epey gündem olmuş durumda... Okul öncesi ve 1. sınıflar uyum haftası kapsamsında daha önce okula başlayacak. İşte sınıflara göre okul açılış tarihleri...
Milyonlarca öğrenci ve veli yeni eğitim-öğretim yılına merhaba demeye hazırlanıyor. Okul alışverileri tamamlanmak üzere ve en önemli hususlardan biri de okul açılış tarihleri... Kafa karışıklığı yaşayanlar "Okullar ne zaman açılacak" diye soruyor.
Okullar ne zaman açılacak?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan 2025-2026 eğitim yılı takvimine göre okullar 8 Eylül'de açılacak ve 26 Haziran 2026'da kapanacak. Okul öncesi ve ilkokul 1. sınıflar uyum haftası kapsamında 1 Eylül'de okula gidecek.
2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi:
Öğretmenlerin mesleki çalışmaları: 1 Eylül 2025 Pazartesi
Okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf uyum haftası: 1-5 Eylül 2025
Eğitim öğretim yılı başlangıcı: 8 Eylül 2025 Pazartesi
Birinci dönem ara tatili: 10-14 Kasım 2025
Birinci dönemin sona ermesi: 16 Ocak 2026 Cuma
Yarıyıl tatili: 19-30 Ocak 2026
İkinci dönem başlangıcı: 2 Şubat 2026 Pazartesi
İkinci dönem ara tatili: 16-20 Mart 2026
Eğitim öğretim yılı sona erme tarihi: 26 Haziran 2026 Cuma