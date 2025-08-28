Anıtkabir semalarında 30 Ağustos provası: SOLOTÜRK nefes kesti
30 Ağustos Zafer Bayramı’na sayılı günler kala, Türk Hava Kuvvetleri’nin akrobasi timi SOLOTÜRK, Ankara semalarında prova uçuşu yaptı. Başkentliler, gökyüzünde iz bırakan jetlerin manevralarını heyecanla takip etti. İşte o anlardan büyüleyici kareler!
30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları için hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Türk Hava Kuvvetleri’nin dünyaca ünlü akrobasi timi SOLOTÜRK, 30 Ağustos günü yapacağı özel gösteri için Ankara semalarında prova uçuşu gerçekleştirdi.
Başkent semalarında alçak irtifa geçişleri, dikey tırmanışlar ve keskin manevralar yapan SOLOTÜRK pilotları, çevre tanıma uçuşlarını da tamamladı. Gösteri uçuşu sırasında jetin ardında bıraktığı izler başkent sakinleri tarafından ilgiyle izlendi.
Kutlama günü için hazırlıklarını sürdüren SOLOTÜRK, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Anıtkabir ve Atatürk Bulvarı üzerinde yapacağı uçuşla izleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak.