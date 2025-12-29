Ankara 31 bin 73 TOKİ kura çekimi ne zaman? Ankara TOKİ başvuru sonuçları, nihai liste yayımlandı mı?

Asrın Projesi'nde artık kura sürecine geçildi. Bugün itibarıyla kuralar çekilmeye başlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının belirlemiş olduğu takvime göre çekilişler yapılacak. Ankara için tarihler beklenirken on binler "Ankara 31 bin 73 TOKİ kura çekimi ne zaman" sorusunu sıklaştırmış durumda...