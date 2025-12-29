Ankara 31 bin 73 TOKİ kura çekimi ne zaman? Ankara TOKİ başvuru sonuçları, nihai liste yayımlandı mı?
TOKİ 500 bin sosyal konut projesi başvuruları tamamlandı ve 10. günde kuralar başladı. İlk olarak Adıyaman, Şırnak ve Hakkari'de kuralar çekilecek. Diğer illerde ise henüz takvim netleşmedi. En büyük ikinci projenin yapılacağı Ankara'da tarihler merak ediliyor. "Ankara 31 bin 73 TOKİ kura çekimi ne zaman" sorusu sıkça geliyor.
Asrın Projesi'nde artık kura sürecine geçildi. Bugün itibarıyla kuralar çekilmeye başlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının belirlemiş olduğu takvime göre çekilişler yapılacak. Ankara için tarihler beklenirken on binler "Ankara 31 bin 73 TOKİ kura çekimi ne zaman" sorusunu sıklaştırmış durumda...
Ankara TOKİ kura çekimi ne zaman?
Ankara 31 bin 73 TOKİ kura tarihi paylaşılmadı. Öte yandan nihai liste de erişime açılmadı. Ankara'daki kura çekiminin ocak ayının ortalarında yapılması bekleniyor.
Kura çekimi, 30 Aralık'ta Şırnak ve Hakkari, 5 Ocak'ta Siirt ve Van, 6 Ocak'ta Mardin ve Ağrı, 7 Ocak'ta ise Batman ile devam edecek. TOKİ'nin duyuracağı takvimle kura çekimleri sürecek.