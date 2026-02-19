ANKARA İFTAR VAKTİ: Ankara'da oruç saat kaçta açılacak, iftar saat kaçta yapılacak? Akşam ezanı ne zaman okunuyor?
Başkent Ankara'da yaşayan vatandaşlar ilk sahurlarını yaptı, niyet edip oruç ibadetini yerine getiriyor. İlk iftar heyecanı yaşanırken bir yandan da iftar vakti araması dakikalar ilerledikçe artıyor. Ankaralılar Diyanet'in takvimini merak ederken "Ankara'da oruç saat kaçta açılacak, iftar saat kaçta yapılacak" sorusuna cevap arıyor.
Ramazan ayı coşkusu müminleri sardı. Gece ilk sahur yapıldı ve iftar vakti bekleniyor. Ankara'da da vatandaşlar ilk iftarı yapmak için bekleyişte... Akşam ezanı ile birlikte dualar edilip oruç açılacak. Peki, Ankara'da oruç saat kaçta açılacak, iftar saat kaçta yapılacak?
1 Ramazan Ankara iftar vakti
Bugün Ankara'da oruç 18.35'da açılacak. Teravih namazı saati ise 19.54.
2026 Ankara Ramazan imsakiyesi
1 Ramazan 1447 – 19 Şubat 2026 Perşembe
İmsak 06.06 | Güneş 07.30 | Öğle 13.07 | İkindi 16.06 | Akşam 18.35 | Yatsı 19.54
2 Ramazan 1447 – 20 Şubat 2026 Cuma
İmsak 06.05 | Güneş 07.28 | Öğle 13.07 | İkindi 16.07 | Akşam 18.36 | Yatsı 19.55
3 Ramazan 1447 – 21 Şubat 2026 Cumartesi
İmsak 06.04 | Güneş 07.27 | Öğle 13.07 | İkindi 16.08 | Akşam 18.38 | Yatsı 19.56
4 Ramazan 1447 – 22 Şubat 2026 Pazar
İmsak 06.02 | Güneş 07.26 | Öğle 13.07 | İkindi 16.08 | Akşam 18.39 | Yatsı 19.57
5 Ramazan 1447 – 23 Şubat 2026 Pazartesi
İmsak 06.01 | Güneş 07.24 | Öğle 13.07 | İkindi 16.09 | Akşam 18.40 | Yatsı 19.58
6 Ramazan 1447 – 24 Şubat 2026 Salı
İmsak 06.00 | Güneş 07.23 | Öğle 13.07 | İkindi 16.10 | Akşam 18.41 | Yatsı 19.59
7 Ramazan 1447 – 25 Şubat 2026 Çarşamba
İmsak 05.58 | Güneş 07.21 | Öğle 13.07 | İkindi 16.11 | Akşam 18.42 | Yatsı 20.00
8 Ramazan 1447 – 26 Şubat 2026 Perşembe
İmsak 05.57 | Güneş 07.20 | Öğle 13.07 | İkindi 16.12 | Akşam 18.43 | Yatsı 20.01
9 Ramazan 1447 – 27 Şubat 2026 Cuma
İmsak 05.56 | Güneş 07.18 | Öğle 13.06 | İkindi 16.12 | Akşam 18.44 | Yatsı 20.02
10 Ramazan 1447 – 28 Şubat 2026 Cumartesi
İmsak 05.54 | Güneş 07.17 | Öğle 13.06 | İkindi 16.13 | Akşam 18.45 | Yatsı 20.03
11 Ramazan 1447 – 1 Mart 2026 Pazar
İmsak 05.53 | Güneş 07.15 | Öğle 13.06 | İkindi 16.14 | Akşam 18.47 | Yatsı 20.04
12 Ramazan 1447 – 2 Mart 2026 Pazartesi
İmsak 05.51 | Güneş 07.14 | Öğle 13.06 | İkindi 16.15 | Akşam 18.48 | Yatsı 20.05
13 Ramazan 1447 – 3 Mart 2026 Salı
İmsak 05.50 | Güneş 07.13 | Öğle 13.06 | İkindi 16.15 | Akşam 18.49 | Yatsı 20.06
14 Ramazan 1447 – 4 Mart 2026 Çarşamba
İmsak 05.48 | Güneş 07.11 | Öğle 13.05 | İkindi 16.16 | Akşam 18.50 | Yatsı 20.07
15 Ramazan 1447 – 5 Mart 2026 Perşembe
İmsak 05.47 | Güneş 07.09 | Öğle 13.05 | İkindi 16.17 | Akşam 18.51 | Yatsı 20.08
16 Ramazan 1447 – 6 Mart 2026 Cuma
İmsak 05.45 | Güneş 07.08 | Öğle 13.05 | İkindi 16.17 | Akşam 18.52 | Yatsı 20.10
17 Ramazan 1447 – 7 Mart 2026 Cumartesi
İmsak 05.44 | Güneş 07.06 | Öğle 13.05 | İkindi 16.18 | Akşam 18.53 | Yatsı 20.11
18 Ramazan 1447 – 8 Mart 2026 Pazar
İmsak 05.42 | Güneş 07.05 | Öğle 13.04 | İkindi 16.19 | Akşam 18.54 | Yatsı 20.12
19 Ramazan 1447 – 9 Mart 2026 Pazartesi
İmsak 05.40 | Güneş 07.03 | Öğle 13.04 | İkindi 16.19 | Akşam 18.55 | Yatsı 20.13
20 Ramazan 1447 – 10 Mart 2026 Salı
İmsak 05.39 | Güneş 07.02 | Öğle 13.04 | İkindi 16.20 | Akşam 18.56 | Yatsı 20.14
21 Ramazan 1447 – 11 Mart 2026 Çarşamba
İmsak 05.37 | Güneş 07.00 | Öğle 13.04 | İkindi 16.21 | Akşam 18.57 | Yatsı 20.15
22 Ramazan 1447 – 12 Mart 2026 Perşembe
İmsak 05.36 | Güneş 06.59 | Öğle 13.03 | İkindi 16.21 | Akşam 18.58 | Yatsı 20.16
23 Ramazan 1447 – 13 Mart 2026 Cuma
İmsak 05.34 | Güneş 06.57 | Öğle 13.03 | İkindi 16.22 | Akşam 18.59 | Yatsı 20.17
24 Ramazan 1447 – 14 Mart 2026 Cumartesi
İmsak 05.32 | Güneş 06.55 | Öğle 13.03 | İkindi 16.22 | Akşam 19.01 | Yatsı 20.18
25 Ramazan 1447 – 15 Mart 2026 Pazar
İmsak 05.31 | Güneş 06.54 | Öğle 13.03 | İkindi 16.23 | Akşam 19.02 | Yatsı 20.19
26 Ramazan 1447 – 16 Mart 2026 Pazartesi
İmsak 05.29 | Güneş 06.52 | Öğle 13.02 | İkindi 16.23 | Akşam 19.03 | Yatsı 20.21
Kadir gecesi
27 Ramazan 1447 – 17 Mart 2026 Salı
İmsak 05.27 | Güneş 06.51 | Öğle 13.02 | İkindi 16.24 | Akşam 19.04 | Yatsı 20.22
28 Ramazan 1447 – 18 Mart 2026 Çarşamba
İmsak 05.25 | Güneş 06.49 | Öğle 13.02 | İkindi 16.24 | Akşam 19.05 | Yatsı 20.23
29 Ramazan 1447 – 19 Mart 2026 Perşembe
İmsak 05.24 | Güneş 06.47 | Öğle 13.02 | İkindi 16.25 | Akşam 19.06 | Yatsı 20.24
İftar açarken hangi dua edilir?
İftar duası Türkçe okunuşu
Allahümme leke sumtü ve bike amentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rizgıke eftertü.
İftar duası anlamı
Allah’ım Senin rızân için oruç tuttum. Sana inandım. Sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açıyorum.”