Ankara Kurban Bayramı namazı saati, vakti... 2026 Ankara'da bayram namazı saat kaçta kılınacak?

İslam dünyası bir yandan Kurban Bayramı'na hazırlanırken bir yandan da bayram namazı saatlerini araştırıyor. Başkentte yaşayanlar da namazı kaçırmak istemiyor ve bu sebeple aramalarını sıklaştırmış durumda... Peki Ankara'da bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Ankaralılar Kurban Bayramı'nı iple çekerken bayram namazı için de sabırsızlık içinde... Ankara'nın tarihi camileri yoğun bir ziyaretçi akınına uğrayacak. Heyecan katlanırken peş peşe gelen soru "Ankara'da bayram namazı saat kaçta kılınacak" oluyor.

2026 Ankara Kurban Bayramı namazı saati...

Başkent Ankara'da Diyanet'in bilgilendirmesine göre 2026 Kurban Bayramı namazı 05.59'da kılınacak.

Ankara’nın en ünlü ve tarihi camileri

Kocatepe Camii

Türkiye’nin en büyük camilerinden biridir ve başkentin simgelerindendir.

Hacı Bayram Veli Camii

Manevi değeri çok yüksek olup Hacı Bayram-ı Veli türbesi ile yan yanadır.

Aslanhane Camii

Selçuklu döneminden kalan en önemli yapılardan biridir ve ahşap direkli camiler arasındadır.

Ahi Elvan Camii

Ankara’nın en eski Osmanlı camilerinden biridir.

Arslanhane Camii

Anadolu Selçuklu mimarisinin nadir örneklerinden biridir.

Maltepe Camii

Şehir merkezinde yer alan önemli modern camilerden biridir.

Yeni Cami (Ulus)

Ulus bölgesinde bulunan tarihi Osmanlı camilerinden biridir.

Alaaddin Camii

Ankara Kalesi içinde yer alan en eski camilerden biridir.

Hacı Musa Camii

Osmanlı dönemine ait küçük ama tarihi değeri olan camilerden biridir.

Samanpazarı Camii

Tarihi çarşı bölgesinde yer alan önemli dini yapılardandır.

