ANKARA SAHUR VAKTİ 2026: Ankara'da ilk sahur saat kaçta? Ankara iftar ne zaman açılacak? 2026 Ankara Ramazan imsakiyesi
En hayırlı ay olan Ramazan ayı geldi. 81 ilde müminler ilk sahura bu gece kalkacak. İlk oruç için niyet edilecek ve iftar yapılacak. Müslümanlar sahur ve iftar vakitlerine büyük bir önem atfederken Ankara'da yaşayan vatandaşlar da kendi illerinin sahur ve iftar saatlerini öğrenmeye çalışıyor. Sık sık "2026 Ankara'da ilk sahur saat kaçta", "Ankara iftar ne zaman açılacak" sorusu geliyor. İşte 2026 Ankara Ramazan imsakiyesi...
Paylaşmanın, huzurun ve bir arada olmanın zamanı olan Ramazan ayına 19 Şubat itibarıyla giriş yapılacak. Ellerin semaya, dillerin duaya, kalplerin Allah’a yöneldiği bu mübarek ayın en önemli konularından biri sahur ve iftar vakitleri... Başkent'te ikamet eden müminler Ramazan imsakiyesi aramasına ağırlık verirken "2026 Ankara'da ilk sahur saat kaçta", "Ankara iftar ne zaman açılacak" sorusu peş peşe geliyor.
Ankara sahur ve iftar vakti
Ankara'da ilk sahura 19 Şubat'ta kalkılacak. İmsak vakti saat 06.06, ilk iftar 18.35'te yapılacak.
2026 Ankara Ramazan imsakiyesi
1 Ramazan 1447 – 19 Şubat 2026 Perşembe
İmsak 06.06 | Güneş 07.30 | Öğle 13.07 | İkindi 16.06 | Akşam 18.35 | Yatsı 19.54
2 Ramazan 1447 – 20 Şubat 2026 Cuma
İmsak 06.05 | Güneş 07.28 | Öğle 13.07 | İkindi 16.07 | Akşam 18.36 | Yatsı 19.55
3 Ramazan 1447 – 21 Şubat 2026 Cumartesi
İmsak 06.04 | Güneş 07.27 | Öğle 13.07 | İkindi 16.08 | Akşam 18.38 | Yatsı 19.56
4 Ramazan 1447 – 22 Şubat 2026 Pazar
İmsak 06.02 | Güneş 07.26 | Öğle 13.07 | İkindi 16.08 | Akşam 18.39 | Yatsı 19.57
5 Ramazan 1447 – 23 Şubat 2026 Pazartesi
İmsak 06.01 | Güneş 07.24 | Öğle 13.07 | İkindi 16.09 | Akşam 18.40 | Yatsı 19.58
6 Ramazan 1447 – 24 Şubat 2026 Salı
İmsak 06.00 | Güneş 07.23 | Öğle 13.07 | İkindi 16.10 | Akşam 18.41 | Yatsı 19.59
7 Ramazan 1447 – 25 Şubat 2026 Çarşamba
İmsak 05.58 | Güneş 07.21 | Öğle 13.07 | İkindi 16.11 | Akşam 18.42 | Yatsı 20.00
8 Ramazan 1447 – 26 Şubat 2026 Perşembe
İmsak 05.57 | Güneş 07.20 | Öğle 13.07 | İkindi 16.12 | Akşam 18.43 | Yatsı 20.01
9 Ramazan 1447 – 27 Şubat 2026 Cuma
İmsak 05.56 | Güneş 07.18 | Öğle 13.06 | İkindi 16.12 | Akşam 18.44 | Yatsı 20.02
10 Ramazan 1447 – 28 Şubat 2026 Cumartesi
İmsak 05.54 | Güneş 07.17 | Öğle 13.06 | İkindi 16.13 | Akşam 18.45 | Yatsı 20.03
11 Ramazan 1447 – 1 Mart 2026 Pazar
İmsak 05.53 | Güneş 07.15 | Öğle 13.06 | İkindi 16.14 | Akşam 18.47 | Yatsı 20.04
12 Ramazan 1447 – 2 Mart 2026 Pazartesi
İmsak 05.51 | Güneş 07.14 | Öğle 13.06 | İkindi 16.15 | Akşam 18.48 | Yatsı 20.05
13 Ramazan 1447 – 3 Mart 2026 Salı
İmsak 05.50 | Güneş 07.13 | Öğle 13.06 | İkindi 16.15 | Akşam 18.49 | Yatsı 20.06
14 Ramazan 1447 – 4 Mart 2026 Çarşamba
İmsak 05.48 | Güneş 07.11 | Öğle 13.05 | İkindi 16.16 | Akşam 18.50 | Yatsı 20.07
15 Ramazan 1447 – 5 Mart 2026 Perşembe
İmsak 05.47 | Güneş 07.09 | Öğle 13.05 | İkindi 16.17 | Akşam 18.51 | Yatsı 20.08
16 Ramazan 1447 – 6 Mart 2026 Cuma
İmsak 05.45 | Güneş 07.08 | Öğle 13.05 | İkindi 16.17 | Akşam 18.52 | Yatsı 20.10
17 Ramazan 1447 – 7 Mart 2026 Cumartesi
İmsak 05.44 | Güneş 07.06 | Öğle 13.05 | İkindi 16.18 | Akşam 18.53 | Yatsı 20.11
18 Ramazan 1447 – 8 Mart 2026 Pazar
İmsak 05.42 | Güneş 07.05 | Öğle 13.04 | İkindi 16.19 | Akşam 18.54 | Yatsı 20.12
19 Ramazan 1447 – 9 Mart 2026 Pazartesi
İmsak 05.40 | Güneş 07.03 | Öğle 13.04 | İkindi 16.19 | Akşam 18.55 | Yatsı 20.13
20 Ramazan 1447 – 10 Mart 2026 Salı
İmsak 05.39 | Güneş 07.02 | Öğle 13.04 | İkindi 16.20 | Akşam 18.56 | Yatsı 20.14
21 Ramazan 1447 – 11 Mart 2026 Çarşamba
İmsak 05.37 | Güneş 07.00 | Öğle 13.04 | İkindi 16.21 | Akşam 18.57 | Yatsı 20.15
22 Ramazan 1447 – 12 Mart 2026 Perşembe
İmsak 05.36 | Güneş 06.59 | Öğle 13.03 | İkindi 16.21 | Akşam 18.58 | Yatsı 20.16
23 Ramazan 1447 – 13 Mart 2026 Cuma
İmsak 05.34 | Güneş 06.57 | Öğle 13.03 | İkindi 16.22 | Akşam 18.59 | Yatsı 20.17
24 Ramazan 1447 – 14 Mart 2026 Cumartesi
İmsak 05.32 | Güneş 06.55 | Öğle 13.03 | İkindi 16.22 | Akşam 19.01 | Yatsı 20.18
25 Ramazan 1447 – 15 Mart 2026 Pazar
İmsak 05.31 | Güneş 06.54 | Öğle 13.03 | İkindi 16.23 | Akşam 19.02 | Yatsı 20.19
26 Ramazan 1447 – 16 Mart 2026 Pazartesi
İmsak 05.29 | Güneş 06.52 | Öğle 13.02 | İkindi 16.23 | Akşam 19.03 | Yatsı 20.21
Kadir gecesi
27 Ramazan 1447 – 17 Mart 2026 Salı
İmsak 05.27 | Güneş 06.51 | Öğle 13.02 | İkindi 16.24 | Akşam 19.04 | Yatsı 20.22
28 Ramazan 1447 – 18 Mart 2026 Çarşamba
İmsak 05.25 | Güneş 06.49 | Öğle 13.02 | İkindi 16.24 | Akşam 19.05 | Yatsı 20.23
29 Ramazan 1447 – 19 Mart 2026 Perşembe
İmsak 05.24 | Güneş 06.47 | Öğle 13.02 | İkindi 16.25 | Akşam 19.06 | Yatsı 20.24
Oruca ne zaman ve nasıl niyet edilir?
Niyet etmek orucun şartlarındandır. Niyetsiz oruç sahih değildir. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek menduptur. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır.
Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nâfile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine (10 dk.) kadarki süredir ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz.
Ramazan ayında oruca niyet etmek isteyenlerin yemeğini yedikten sonra “Niyet ettim Allah rızası için bugünkü orucu tutmaya” şeklinde niyet etmesi yeterlidir.
İftar açarken hangi dua edilir?
İftar duası Türkçe okunuşu
Allahümme leke sumtü ve bike amentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rizgıke eftertü.
İftar duası anlamı
Allah’ım Senin rızân için oruç tuttum. Sana inandım. Sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açıyorum.”