Ankara'da NATO düzenlemesi: Hangi yollar trafiğe kapatıldı?
Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesi güvenlik ve ulaşım tedbirleri artırıldı. Ankara Valiliği, 6-9 Temmuz arasında bazı yolların trafiğe kapatılacağını, belirlenen güzergahlarda park ve motokurye yasağı uygulanacağını duyurdu. Zirve kapsamında Esenboğa Havalimanı’nda da bazı saatlerde hava trafiğine geçici kısıtlama getirilecek.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Ankara'da 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için hazırlıklarda sona gelindi. Zirve kapsamında ittifaka üye ülkelerin liderleri başkentte bir araya gelecek.
Zirve nedeniyle Ankara'da güvenlik ve ulaşım alanında geniş kapsamlı tedbirler alınırken, bazı yolların geçici olarak trafiğe kapatılacağı, belirlenen güzergahlarda park ve motokurye yasağı uygulanacağı bildirildi.
6-9 Temmuz arasında bazı yollar kapatılacak
Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, 6-9 Temmuz tarihleri arasında Esenboğa Havalimanı ve Ankara Etimesgut Havalimanı'ndan başlayarak geliş ve gidiş yönlerinde, makam araçlarının kullanacağı güzergahlar ile zirve etkinlik alanları trafiğe kapatılacak.
Bu kapsamda Ankara Çevre Yolu'nun O-20 Karayolu Kuzey Ankara Bölgesi'nde, Mamak ilçesi Ortaköy mevkisi bağlantısı ile Yenimahalle ilçesi Yuvaköy Yolu arasında kalan bölümü trafiğe kapatılacak güzergahlar arasında yer aldı.
Ayrıca Mevlana Bulvarı, Özal Bulvarı, İsmet İnönü Bulvarı, Dumlupınar Bulvarı, Anadolu Bulvarı, Sakıp Sabancı Bulvarı, Ankara Bulvarı, Atatürk Bulvarı, 1071 Malazgirt Bulvarı, Türk Kızılayı Caddesi, Beştepe Caddesi, Söğütözü Caddesi, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi, Alparslan Türkeş Caddesi, Ufuk Üniversitesi Caddesi ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresinde de trafik tedbirleri uygulanacak.
JW Marriott, Sheraton, Lugal, Hilton, Divan Ankara, Bilkent, InterContinental, Metropolitan, Alegria Business, Hilton Garden Inn, Crowne Plaza, Mövenpick, Wyndham ve Grand Mercure otelleri çevresinde de güvenlik önlemleri artırılacak.
Belirlenen güzergahlarda park yasağı uygulanacak
Zirve kapsamında bazı güzergahlarda park yasağı da uygulanacak. Yasak, 9 Temmuz'a kadar geçerli olacak.
Bu kapsamda, kapatılacak yol güzergahlarında yola cephesi bulunan ikametlerin ve iş merkezlerinin müştemilatları önünde, bahçelerinde ve taksi durakları önünde araç park edilmesine izin verilmeyecek.
Kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, alışveriş merkezleri, umuma açık yerler, market otoparkları, araç tamir servisleri ve işyerlerine ait otoparklar da yasak kapsamında değerlendirilecek.
Park yasağı; Esenboğa Havalimanı ve Ankara Etimesgut Havalimanı bağlantı güzergahları başta olmak üzere, Ankara Çevre Yolu'nun O-20 Karayolu Kuzey Ankara Bölgesi'nde Mamak ilçesi Ortaköy mevkisi bağlantısı ile Yenimahalle ilçesi Yuvaköy Yolu arasında kalan bölümü, Mevlana Bulvarı, Özal Bulvarı, İsmet İnönü Bulvarı, Dumlupınar Bulvarı, Anadolu Bulvarı, Sakıp Sabancı Bulvarı, Ankara Bulvarı, Atatürk Bulvarı, 1071 Malazgirt Bulvarı, Türk Kızılayı Caddesi, Beştepe Caddesi, Söğütözü Caddesi, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi, Alparslan Türkeş Caddesi ve Ufuk Üniversitesi Caddesi ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresinde uygulanacak.
Ayrıca JW Marriott, Sheraton, Lugal, Hilton, Divan Ankara, Bilkent, InterContinental, Metropolitan, Alegria Business, Hilton Garden Inn, Crowne Plaza, Mövenpick, Wyndham ve Grand Mercure otellerinin çevresinde de park yasağı geçerli olacak.
Motokuryelere de giriş kısıtlaması getirildi
Ankara'da zirve nedeniyle bazı cadde ve yollarda motokuryeler için de giriş yasağı kararı alındı.
Motokuryeler, 6-9 Temmuz tarihleri arasında Esenboğa Havalimanı ve Ankara Etimesgut Havalimanı'ndan başlayarak geliş ve gidiş yönlerinde, makam araçlarının kullanacağı güzergahlar ile zirve etkinlik alanlarına giriş yapamayacak.
Bu kapsamda Ankara Çevre Yolu'nun O-20 Karayolu Kuzey Ankara Bölgesi'nde, Mamak ilçesi Ortaköy mevkisi bağlantısı ile Yenimahalle ilçesi Yuvaköy Yolu arasında kalan bölümü motokuryelere kapalı olacak.
Ayrıca Mevlana Bulvarı, Özal Bulvarı, İsmet İnönü Bulvarı, Dumlupınar Bulvarı, Anadolu Bulvarı, Sakıp Sabancı Bulvarı, Ankara Bulvarı, Atatürk Bulvarı, 1071 Malazgirt Bulvarı, Türk Kızılayı Caddesi, Beştepe Caddesi, Söğütözü Caddesi, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi, Alparslan Türkeş Caddesi, Ufuk Üniversitesi Caddesi ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresinde de motokuryelere yönelik giriş kısıtlaması uygulanacak.
JW Marriott, Sheraton, Lugal, Hilton, Divan Ankara, Bilkent, InterContinental, Metropolitan, Alegria Business, Crowne Plaza, Mövenpick, Wyndham ve Grand Mercure otelleri çevresinde de güvenlik tedbirleri kapsamında motokuryelerin girişine izin verilmeyecek.
Gıda ve ilaç taşıyan araçlar için özel güzergah belirlendi
Zirve tedbirleri kapsamında gıda ve ilaç taşıyan araçlara ilişkin de özel düzenleme yapıldı.
Gıda maddesi taşıyan kamyonlar, 6 Temmuz saat 00.00'dan 9 Temmuz saat 05.00'e kadar geliş güzergahlarına göre Çevre Yolu'ndan İstanbul Yolu'na katılarak Fatih Sultan Mehmet Bulvarı merkez yönünü takip edecek. Bu araçlar, Rajiv Gandhi Caddesi üzerinden GİMAT yönüne ve Hipodrom Caddesi üzerinden Roma Meydanı ışıklardan U dönüşü yaparak Toptancı Haline giriş yapabilecek.
İlaç ve bozulabilecek acil malzeme taşıyan kamyonlar ise aynı tarih ve saat aralığında Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nı kullanabilecek. Bu araçlar, Dumlupınar Bulvarı, 1071 Malazgirt Bulvarı, Sakıp Sabancı Bulvarı, Anadolu Bulvarı, Ankara Bulvarı, Mevlana Bulvarı, İnönü Bulvarı ve Atatürk Bulvarı dışındaki güzergahları kullanabilecek.
Esenboğa Havalimanı için NOTAM yayımlandı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, NATO Zirvesi nedeniyle Esenboğa Havalimanı'nda da bazı saatlerde hava trafiğine geçici kısıtlama getirildiğini duyurdu.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "NATO Zirvesi kapsamında yayımlanan NOTAM doğrultusunda, Ankara Esenboğa Havalimanı'nda belli tarih ve saatlerde hava trafiğine geçici kısıtlama uygulanacaktır" ifadelerine yer verildi.