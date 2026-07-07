6-9 Temmuz arasında bazı yollar kapatılacak

Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, 6-9 Temmuz tarihleri arasında Esenboğa Havalimanı ve Ankara Etimesgut Havalimanı'ndan başlayarak geliş ve gidiş yönlerinde, makam araçlarının kullanacağı güzergahlar ile zirve etkinlik alanları trafiğe kapatılacak.