Google Haberler

Ankara'da NATO düzenlemesi: Hangi yollar trafiğe kapatıldı?

Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesi güvenlik ve ulaşım tedbirleri artırıldı. Ankara Valiliği, 6-9 Temmuz arasında bazı yolların trafiğe kapatılacağını, belirlenen güzergahlarda park ve motokurye yasağı uygulanacağını duyurdu. Zirve kapsamında Esenboğa Havalimanı’nda da bazı saatlerde hava trafiğine geçici kısıtlama getirilecek.

Damla Kaya
Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Ankara'da NATO düzenlemesi: Hangi yollar trafiğe kapatıldı? - Resim: 1

Ankara'da 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için hazırlıklarda sona gelindi. Zirve kapsamında ittifaka üye ülkelerin liderleri başkentte bir araya gelecek.

1 20
Ankara'da NATO düzenlemesi: Hangi yollar trafiğe kapatıldı? - Resim: 2

Zirve nedeniyle Ankara'da güvenlik ve ulaşım alanında geniş kapsamlı tedbirler alınırken, bazı yolların geçici olarak trafiğe kapatılacağı, belirlenen güzergahlarda park ve motokurye yasağı uygulanacağı bildirildi.

2 20
Ankara'da NATO düzenlemesi: Hangi yollar trafiğe kapatıldı? - Resim: 3

6-9 Temmuz arasında bazı yollar kapatılacak

Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, 6-9 Temmuz tarihleri arasında Esenboğa Havalimanı ve Ankara Etimesgut Havalimanı'ndan başlayarak geliş ve gidiş yönlerinde, makam araçlarının kullanacağı güzergahlar ile zirve etkinlik alanları trafiğe kapatılacak.

3 20
Ankara'da NATO düzenlemesi: Hangi yollar trafiğe kapatıldı? - Resim: 4

Bu kapsamda Ankara Çevre Yolu'nun O-20 Karayolu Kuzey Ankara Bölgesi'nde, Mamak ilçesi Ortaköy mevkisi bağlantısı ile Yenimahalle ilçesi Yuvaköy Yolu arasında kalan bölümü trafiğe kapatılacak güzergahlar arasında yer aldı.

4 20
Ankara'da NATO düzenlemesi: Hangi yollar trafiğe kapatıldı? - Resim: 5

Ayrıca Mevlana Bulvarı, Özal Bulvarı, İsmet İnönü Bulvarı, Dumlupınar Bulvarı, Anadolu Bulvarı, Sakıp Sabancı Bulvarı, Ankara Bulvarı, Atatürk Bulvarı, 1071 Malazgirt Bulvarı, Türk Kızılayı Caddesi, Beştepe Caddesi, Söğütözü Caddesi, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi, Alparslan Türkeş Caddesi, Ufuk Üniversitesi Caddesi ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresinde de trafik tedbirleri uygulanacak.

5 20
Ankara'da NATO düzenlemesi: Hangi yollar trafiğe kapatıldı? - Resim: 6

JW Marriott, Sheraton, Lugal, Hilton, Divan Ankara, Bilkent, InterContinental, Metropolitan, Alegria Business, Hilton Garden Inn, Crowne Plaza, Mövenpick, Wyndham ve Grand Mercure otelleri çevresinde de güvenlik önlemleri artırılacak.

6 20
Ankara'da NATO düzenlemesi: Hangi yollar trafiğe kapatıldı? - Resim: 7

Belirlenen güzergahlarda park yasağı uygulanacak

Zirve kapsamında bazı güzergahlarda park yasağı da uygulanacak. Yasak, 9 Temmuz'a kadar geçerli olacak.

7 20
Ankara'da NATO düzenlemesi: Hangi yollar trafiğe kapatıldı? - Resim: 8

Bu kapsamda, kapatılacak yol güzergahlarında yola cephesi bulunan ikametlerin ve iş merkezlerinin müştemilatları önünde, bahçelerinde ve taksi durakları önünde araç park edilmesine izin verilmeyecek.

8 20
Ankara'da NATO düzenlemesi: Hangi yollar trafiğe kapatıldı? - Resim: 9

Kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, alışveriş merkezleri, umuma açık yerler, market otoparkları, araç tamir servisleri ve işyerlerine ait otoparklar da yasak kapsamında değerlendirilecek.

9 20
Ankara'da NATO düzenlemesi: Hangi yollar trafiğe kapatıldı? - Resim: 10

Park yasağı; Esenboğa Havalimanı ve Ankara Etimesgut Havalimanı bağlantı güzergahları başta olmak üzere, Ankara Çevre Yolu'nun O-20 Karayolu Kuzey Ankara Bölgesi'nde Mamak ilçesi Ortaköy mevkisi bağlantısı ile Yenimahalle ilçesi Yuvaköy Yolu arasında kalan bölümü, Mevlana Bulvarı, Özal Bulvarı, İsmet İnönü Bulvarı, Dumlupınar Bulvarı, Anadolu Bulvarı, Sakıp Sabancı Bulvarı, Ankara Bulvarı, Atatürk Bulvarı, 1071 Malazgirt Bulvarı, Türk Kızılayı Caddesi, Beştepe Caddesi, Söğütözü Caddesi, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi, Alparslan Türkeş Caddesi ve Ufuk Üniversitesi Caddesi ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresinde uygulanacak.

10 20
Ankara'da NATO düzenlemesi: Hangi yollar trafiğe kapatıldı? - Resim: 11

Ayrıca JW Marriott, Sheraton, Lugal, Hilton, Divan Ankara, Bilkent, InterContinental, Metropolitan, Alegria Business, Hilton Garden Inn, Crowne Plaza, Mövenpick, Wyndham ve Grand Mercure otellerinin çevresinde de park yasağı geçerli olacak.

11 20
Ankara'da NATO düzenlemesi: Hangi yollar trafiğe kapatıldı? - Resim: 12

Motokuryelere de giriş kısıtlaması getirildi

Ankara'da zirve nedeniyle bazı cadde ve yollarda motokuryeler için de giriş yasağı kararı alındı.

12 20
Ankara'da NATO düzenlemesi: Hangi yollar trafiğe kapatıldı? - Resim: 13

Motokuryeler, 6-9 Temmuz tarihleri arasında Esenboğa Havalimanı ve Ankara Etimesgut Havalimanı'ndan başlayarak geliş ve gidiş yönlerinde, makam araçlarının kullanacağı güzergahlar ile zirve etkinlik alanlarına giriş yapamayacak.

13 20
Ankara'da NATO düzenlemesi: Hangi yollar trafiğe kapatıldı? - Resim: 14

Bu kapsamda Ankara Çevre Yolu'nun O-20 Karayolu Kuzey Ankara Bölgesi'nde, Mamak ilçesi Ortaköy mevkisi bağlantısı ile Yenimahalle ilçesi Yuvaköy Yolu arasında kalan bölümü motokuryelere kapalı olacak.

14 20
Ankara'da NATO düzenlemesi: Hangi yollar trafiğe kapatıldı? - Resim: 15

Ayrıca Mevlana Bulvarı, Özal Bulvarı, İsmet İnönü Bulvarı, Dumlupınar Bulvarı, Anadolu Bulvarı, Sakıp Sabancı Bulvarı, Ankara Bulvarı, Atatürk Bulvarı, 1071 Malazgirt Bulvarı, Türk Kızılayı Caddesi, Beştepe Caddesi, Söğütözü Caddesi, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi, Alparslan Türkeş Caddesi, Ufuk Üniversitesi Caddesi ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresinde de motokuryelere yönelik giriş kısıtlaması uygulanacak.

15 20
Ankara'da NATO düzenlemesi: Hangi yollar trafiğe kapatıldı? - Resim: 16

JW Marriott, Sheraton, Lugal, Hilton, Divan Ankara, Bilkent, InterContinental, Metropolitan, Alegria Business, Crowne Plaza, Mövenpick, Wyndham ve Grand Mercure otelleri çevresinde de güvenlik tedbirleri kapsamında motokuryelerin girişine izin verilmeyecek.

16 20
Ankara'da NATO düzenlemesi: Hangi yollar trafiğe kapatıldı? - Resim: 17

Gıda ve ilaç taşıyan araçlar için özel güzergah belirlendi

Zirve tedbirleri kapsamında gıda ve ilaç taşıyan araçlara ilişkin de özel düzenleme yapıldı.

Gıda maddesi taşıyan kamyonlar, 6 Temmuz saat 00.00'dan 9 Temmuz saat 05.00'e kadar geliş güzergahlarına göre Çevre Yolu'ndan İstanbul Yolu'na katılarak Fatih Sultan Mehmet Bulvarı merkez yönünü takip edecek. Bu araçlar, Rajiv Gandhi Caddesi üzerinden GİMAT yönüne ve Hipodrom Caddesi üzerinden Roma Meydanı ışıklardan U dönüşü yaparak Toptancı Haline giriş yapabilecek.

17 20
Ankara'da NATO düzenlemesi: Hangi yollar trafiğe kapatıldı? - Resim: 18

İlaç ve bozulabilecek acil malzeme taşıyan kamyonlar ise aynı tarih ve saat aralığında Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nı kullanabilecek. Bu araçlar, Dumlupınar Bulvarı, 1071 Malazgirt Bulvarı, Sakıp Sabancı Bulvarı, Anadolu Bulvarı, Ankara Bulvarı, Mevlana Bulvarı, İnönü Bulvarı ve Atatürk Bulvarı dışındaki güzergahları kullanabilecek.

18 20
Ankara'da NATO düzenlemesi: Hangi yollar trafiğe kapatıldı? - Resim: 19

Esenboğa Havalimanı için NOTAM yayımlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, NATO Zirvesi nedeniyle Esenboğa Havalimanı'nda da bazı saatlerde hava trafiğine geçici kısıtlama getirildiğini duyurdu.

19 20
Ankara'da NATO düzenlemesi: Hangi yollar trafiğe kapatıldı? - Resim: 20

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "NATO Zirvesi kapsamında yayımlanan NOTAM doğrultusunda, Ankara Esenboğa Havalimanı'nda belli tarih ve saatlerde hava trafiğine geçici kısıtlama uygulanacaktır" ifadelerine yer verildi.

20 20