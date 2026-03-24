Ankara'da tüketim arttı, baraj doluluk oranı geriledi
Ankara'da baraj doluluk oranları geçen yılın aynı dönemine göre sınırlı düşüş göstererek yüzde 28,09 seviyesine geriledi. ASKİ verilerine göre toplam su miktarı azalırken, aktif kullanılabilir su miktarında artış kaydedildi. Artan nüfusla birlikte günlük su tüketimi de yükselirken, barajlara gelen su miktarında dalgalı bir seyir izlendi. Bazı barajlarda doluluk yüzde 100'e ulaşırken, bazı barajlar kritik seviyelerde kaldı.
Ankara'da içme suyu sağlayan barajlardaki doluluk oranında sınırlı bir düşüş kaydedildi.
Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) verilerine göre, barajların doluluk oranı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,34 azalarak yüzde 28,09 seviyesine geriledi.
Doluluk oranı yüzde 28,09'a indi
Toplam 1 milyar 454 milyon 666 bin metreküp kapasiteye sahip barajlarda, 23 Mart 2025'te doluluk oranı 428 milyon 105 bin metreküple yüzde 29,43 olarak ölçülmüştü.
Bu yıl aynı tarihte ise su miktarı 408 milyon 548 bin metreküpe düşerken, doluluk oranı yüzde 28,09 olarak kaydedildi.
Aktif kullanılabilir su miktarı arttı
Verilere göre aktif kullanılabilir su miktarında ise artış yaşandı.
Geçen yıl 239 milyon 148 bin metreküp olan aktif su miktarı, bu yıl aynı tarihte 256 milyon 841 bin metreküpe yükseldi.
Su tüketimi yükseldi
Ankara'da artan nüfusla birlikte su tüketiminde de artış görüldü.
Geçen yıl günlük 1 milyon 315 bin 388 metreküp su verilirken, bu yıl bu miktar 1 milyon 403 bin 87 metreküpe çıktı.
Barajlara gelen su miktarında dalgalanma
Barajlara gelen su miktarlarında ise yıl bazında önemli farklılıklar dikkat çekti.
2025 yılının ilk üç ayında sırasıyla ocakta 23,4 milyon, şubatta 15,9 milyon ve martta 24,4 milyon metreküp su girişi olurken; 2026 yılında ocakta 55,7 milyon, şubatta 236,2 milyon ve martta 35,2 milyon metreküp su geldi.
Bazı barajlar dolu, bazıları kritik seviyede
Yılın ilk çeyreği itibarıyla Kesikköprü ve Kargalı barajlarının doluluk oranı yüzde 100 olarak ölçülürken, Türkşerefli Barajı yüzde 5,20, Peçenek Barajı ise yüzde 21,74 seviyesinde kaldı.
Başkentteki barajlarda genel doluluk seviyesi ise şu şekilde:
Akyar Barajı: Yüzde 48,10
Çamlıdere Barajı: Yüzde 23,76
Çubuk 2 Barajı: Yüzde 47,15
Eğrekkaya Barajı: Yüzde 53,12
Kargalı Barajı: Yüzde 100,00
Kavşakkaya Barajı: Yüzde 37,77
Kesikköprü Barajı: Yüzde 100,00
Kurtboğazı Barajı: Yüzde 29,23
Peçenek Barajı: Yüzde 21,74
Türkşerefli Barajı: Yüzde 5,20