Ankara'da yarın okullar tatil mi? 2 Ocak Cuma Ankara okul var mı?
Ülkenin büyük bölümünde kar etkili oluyor. Ankara'da hava bir hayli soğuk. Öğrenciler ve velililer yarınki durumu öğrenmeye çalışıyor. Sıkça "Ankara'da yarın okullar tatil mi" diye soruluyor.
Ankara'da çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı bir hava bekleniyor. Öte yandan yarın sabah saatlerinde de don tahmin ediliyor. Gözler valiliğe çevrilirken "Ankara'da yarın okullar tatil mi" diye soruluyor.
Ankara'da yarın okullar tatil mi?
Ankara'da henüz okullar tatil edilmiş değil. Akşam saatlerinde Ankara Valiliğinden ya da Ankara Valisi Vasip Şahin'den bir açıklama yapılması bekleniyor.
Ankara – Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı hafif kar yağışlı – En düşük: -3 °C
