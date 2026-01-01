Ankara'da yarın okullar tatil mi? 2 Ocak Cuma Ankara okul var mı?

Ankara – Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı hafif kar yağışlı – En düşük: -3 °C

Akyurt – Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı hafif kar yağışlı – En düşük: -4 °C

Altındağ – Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı hafif kar yağışlı – En düşük: -3 °C

Ayaş – Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı hafif kar yağışlı – En düşük: -3 °C

Bala – Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı hafif kar yağışlı – En düşük: -5 °C

Beypazarı – Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı hafif kar yağışlı – En düşük: -1 °C

Çamlıdere – Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı hafif kar yağışlı – En düşük: -5 °C

Çankaya – Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı hafif kar yağışlı – En düşük: -4 °C

Çubuk – Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı hafif kar yağışlı – En düşük: -3 °C

Elmadağ – Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı hafif kar yağışlı – En düşük: -4 °C

Etimesgut – Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı hafif kar yağışlı – En düşük: -2 °C

Evren – Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı hafif kar yağışlı – En düşük: -2 °C

Gölbaşı – Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı hafif kar yağışlı – En düşük: -5 °C

Güdül – Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı hafif kar yağışlı – En düşük: -1 °C

Haymana – Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı hafif kar yağışlı – En düşük: -6 °C

Kalecik – Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı hafif kar yağışlı – En düşük: 0 °C

Kahramankazan – Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı hafif kar yağışlı – En düşük: -3 °C

Keçiören – Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı hafif kar yağışlı – En düşük: -3 °C

Kızılcahamam – Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı hafif kar yağışlı – En düşük: -5 °C

Mamak – Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı hafif kar yağışlı – En düşük: -4 °C

Nallıhan – Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı hafif kar yağışlı – En düşük: -2 °C

Polatlı – Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı hafif kar yağışlı – En düşük: -2 °C

Pursaklar – Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı hafif kar yağışlı – En düşük: -4 °C

Sincan – Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı hafif kar yağışlı – En düşük: -3 °C

Şereflikoçhisar – Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı hafif kar yağışlı – En düşük: -3 °C

Yenimahalle – Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı hafif kar yağışlı – En düşük: -2 °C