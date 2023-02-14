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Antakya'dan son fotoğraflar: İlçe resmen yok oldu

Kahramanmaraş merkezli depremlerin en fazla hasara neden olduğu kentlerden bir tanesi Hatay oldu. Hatay'ın Antakya ilçesinden gelen son fotoğraflar ise felaketin boyutunu gözler önüne serdi.

6 Şubat sabahı 04.17’de Kahramanmaraş Pazarcık'ta 7,7; 13.24’te Elbistan ilçesinde 7,6 büyüklüğünde meydana gelen iki deprem, Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya ve Kilis'te büyük yıkıma yol açtı.

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AFAD, depremlerde 31 bin 643 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'ın Antakya ilçesinde de çok sayıda bina yıkıldı veya hasar gördü.

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İlçeden gelen son fotoğraflar, felaketin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi...

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