Antakya'dan son fotoğraflar: İlçe resmen yok oldu
Kahramanmaraş merkezli depremlerin en fazla hasara neden olduğu kentlerden bir tanesi Hatay oldu. Hatay'ın Antakya ilçesinden gelen son fotoğraflar ise felaketin boyutunu gözler önüne serdi.
6 Şubat sabahı 04.17’de Kahramanmaraş Pazarcık'ta 7,7; 13.24’te Elbistan ilçesinde 7,6 büyüklüğünde meydana gelen iki deprem, Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya ve Kilis'te büyük yıkıma yol açtı.
AFAD, depremlerde 31 bin 643 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'ın Antakya ilçesinde de çok sayıda bina yıkıldı veya hasar gördü.
İlçeden gelen son fotoğraflar, felaketin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi...