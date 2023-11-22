Antalya'da ıslah yöntemiyle çekirdeksiz biber üretildi Antalya'da laboratuvar ortamında ıslah yöntemiyle çalışmalar yapan Petektar Tohumculuk Yönetim Kurulu Başkanı ziraat mühendisi Büşra Yapıcı, atıştırmalık, dolmalık, üç burun, kapya ve turşuluk biberi çekirdeksiz olarak üretti.

Daha önce mor domates, 7 metre boyunda, normal bir fideden daha fazla verim alınabilen domates türleri geliştiren Yapıcı, tüketicinin çekirdeksiz biber talebi üzerine bu alanda çalışmaya başladı. 1 | 7

AR-GE merkezinde yaklaşık 10 yıllık çalışma neticesinde ıslah yöntemiyle tohumu üreten Yapıcı, temmuzda tohumlarını bahçesindeki seraya ekti. Yapıcı, eylül itibarıyla yetişen biberlerinden ilk hasadını gerçekleştirdi. Önce kapya biberden başlayan Yapıcı, daha sonra aynı uygulamayı farklı biber türlerinde yaparak, hepsinde başarılı sonuç elde etti. Büşra Yapıcı'nın, TÜBİTAK'ın 4 yıl önce dahil olduğu proje, Antalya'da bugün başlayacak 27 ülkeden katılımcının yer alacağı GROWTECH Antalya Fuarı'nda 7. Bitki Islahı Proje Pazarı bölümünde sergilenecek. 2 | 7

Ziraat mühendisi Yapıcı, üniversiteden mezun olduktan sonra daima farklı fikirler, değişik ürünler üzerine çalıştığını söyledi. Biber konusunda köz biber ve turşu sektöründe çekirdeksiz biber talebi ile karşılaştığını dile getiren Yapıcı, bu konuda yaptığı araştırmalarda literatürde "çekirdeksiz biber" görmediğini belirtti. Bunun üzerine yoğunlaştığını anlatan Yapıcı, şunları söyledi: 3 | 7