Antalya'da kreş skandalı: Dehşet anları anbean kaydedildi
Antalya'da bir kreş müdürü bir kız ve bir erkek çocuğuna şiddet uyguladı. Dehşet anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Jandarma; doktor raporu, tanık beyanları ve kamera görüntülerine dayanarak kreş müdürünü gözaltına aldı. Zanlı çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
14 Mayıs’ta Antalya Finike’ye bağlı Kum Mahallesi'nde baba S.C.A, aynı mahallede bulunan özel gündüz bakımevine giden kızı İ.A'nın, kreş müdürü Ö.Ü. (46) tarafından darp edildiği iddiasıyla Jandarma’ya başvurarak şikâyetçi oldu.
İHA'nın haberine göre; İ.A.’nın Finike Devlet Hastanesi'nde yapılan muayenesi neticesinde darp raporu verildi.
Finike Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla Finike Merkez Karakol Komutanlığı’nın yürüttüğü çalışma sonucunda, doktor raporu, tanık beyanları ve kamera görüntüleri dikkate alınarak kreş müdürü Ö.Ü. gözaltına alındı.
Jandarma’daki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.