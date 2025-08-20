AÖF yaz okulu sonuçları ne zaman erişime açılacak?

AÖF yaz okulu sınavlarının ardından öğrenciler yoğun bir şekilde sonuç tarihini araştırıyor. Günler geçtikçe merak artarken, belirsizlik sebebiyle Anadolu Üniversitesi’nin resmi sayfaları sık sık ziyaret ediliyor. En çok yöneltilen soru ise "AÖF yaz okulu sonuçları ne zaman açıklanacak" oluyor.

1 | 2