AÖF yaz okulu sonuçları ne zaman erişime açılacak?
Açıköğretim öğrencilerinin gözü kulağı sınav sonuçlarında. Anadolu Üniversitesi'nin duyuru sayfaları sürekli takip ediliyor. Öğrenciler sürekli olarak "AÖF yaz okulu sonuçları ne zaman duyurulacak" sorusuna yanıt arıyor. İşte bir önceki sınav süreci ile ilgili bilgiler...
AÖF yaz okulu sınavlarının ardından öğrenciler yoğun bir şekilde sonuç tarihini araştırıyor. Günler geçtikçe merak artarken, belirsizlik sebebiyle Anadolu Üniversitesi’nin resmi sayfaları sık sık ziyaret ediliyor. En çok yöneltilen soru ise "AÖF yaz okulu sonuçları ne zaman açıklanacak" oluyor.
AÖF yaz okulu sonuçları ne zaman açıklanır?
AÖF yaz okulu sonuçları için Anadolu Üniversitesinden tarih paylaşımı gelmedi. Son sınav 24-25 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşti ve sonuçlar 3 Haziran'da açıklandı. Bu süre hesap edildiğinde yaz okulu sınav sonuçlarının 25 Ağustos'ta ilan edilmesi beklenir.