Ara tatil ne zaman? 15 tatil hangi tarihte başlıyor?
2025-2026 eğitim öğretim yılı devam ederken öğrenciler ve veliler ara tatil takvimini merak etmeye başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanacak tatil tarihleri için araştırmalar hız kazandı. Hem öğrenciler hem de veliler günleri öğrenmek için "Ara tatil ne zaman" sorusuna cevap arıyor.
Okullarda ders maratonu sürerken gözler tatil takvimine çevrildi. Özellikle ilk ara tatil tarihi yoğun şekilde araştırılıyor. Konu her geçen gün gündem olurken "Ara tatil ne zaman" sorusu da sıklaşıyor. İşte Milli Eğitim Bakanlığının tatil tarihleri...
Kasım ara tatili ne zaman?
Milli Eğitim Bakanlığının geçtiği 2025-2206 eğitim-öğretim yılı takvimine göre kasım ara tatili 10-14 Kasım 2025 tarihleri arasında uygulanacak.
2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi:
Birinci dönem ara tatili: 10-14 Kasım 2025
Birinci dönemin sona ermesi: 16 Ocak 2026 Cuma
Yarıyıl tatili: 19-30 Ocak 2026
İkinci dönem başlangıcı: 2 Şubat 2026 Pazartesi
İkinci dönem ara tatili: 16-20 Mart 2026
Eğitim öğretim yılı sona erme tarihi: 26 Haziran 2026 Cuma