Ara tatil ne zaman? İlk ara tatil tarihi...
Okullarda yoğun ders temposu sürerken gözler ilk ara tatile çevrildi. Öğrenciler dinlenme dönemini beklerken ara tatil takvimi araştırılıyor. Hem öğrenciler hem de veliler tatil planı için "Ara tatil ne zaman" sorusuna yanıt arıyor.
Eğitim öğretim takviminde yer alan ilk ara tatil için geri sayım başladı. Derslerin yoğunlaştığı bu dönemde, öğrenciler kısa bir mola arayışında... Veliler de tatil tarihlerini merak ediyor. Bu sebeple "Ara tatil ne zaman" sorusu sıkça geliyor.
Kasım ara tatili ne zaman?
Milli Eğitim Bakanlığının geçtiği 2025-2206 eğitim-öğretim yılı takvimine göre kasım ara tatili 10-14 Kasım 2025 tarihleri arasında uygulanacak.
2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi:
Birinci dönem ara tatili: 10-14 Kasım 2025
Birinci dönemin sona ermesi: 16 Ocak 2026 Cuma
Yarıyıl tatili: 19-30 Ocak 2026
İkinci dönem başlangıcı: 2 Şubat 2026 Pazartesi
İkinci dönem ara tatili: 16-20 Mart 2026
Eğitim öğretim yılı sona erme tarihi: 26 Haziran 2026 Cuma