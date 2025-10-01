Ara tatil ne zaman? Okullar kasım ara tatiline ne zaman giriyor?

Sonbaharın ortasına, yani ekim ayına girmiş bulunuyoruz ve okulların ilk ara tatil tarihi yoğun şekilde araştırılıyor. Yüz binlerce öğrenci ve veli, dört gözle bekledikleri bu dinlenme molasının net tarihini öğrenmek için "Ara tatil ne zaman" sorusunu yöneltiyor.