Ara tatil ne zaman? Okullar kasım ara tatiline ne zaman giriyor?
Ekim ayı geldi ve öğrenciler kasım ara tatilini iple çekiyor. Net tarih konusunda kafa karışıklığı yaşayan yüz binlerce öğrenci zaman zaman "Ara tatil ne zaman" sorusuna cevap bulmaya çalışıyor. İşte Milli Eğitim Bakanlığının geçtiği takvim...
Sonbaharın ortasına, yani ekim ayına girmiş bulunuyoruz ve okulların ilk ara tatil tarihi yoğun şekilde araştırılıyor. Yüz binlerce öğrenci ve veli, dört gözle bekledikleri bu dinlenme molasının net tarihini öğrenmek için "Ara tatil ne zaman" sorusunu yöneltiyor.
Ara tatil ne zaman?
Milli Eğitim Bakanlığının geçtiği 2025-2206 eğitim-öğretim yılı takvimine göre kasım ara tatili 10-14 Kasım 2025 tarihleri arasında uygulanacak.
2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi:
Birinci dönem ara tatili: 10-14 Kasım 2025
Birinci dönemin sona ermesi: 16 Ocak 2026 Cuma
Yarıyıl tatili: 19-30 Ocak 2026
İkinci dönem başlangıcı: 2 Şubat 2026 Pazartesi
İkinci dönem ara tatili: 16-20 Mart 2026
Eğitim öğretim yılı sona erme tarihi: 26 Haziran 2026 Cuma