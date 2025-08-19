Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde yeni bir düzenlemeye gidildi. Düzenleme Resmi Gazete yayımlandı ve yürürlüğe girdi. Buna göre yönetmelik kapsamında bulunan araçlarda araç takip sistemi, iç ve dış kamera, görüntü kayıt cihazı ve acil durum butonu bulundurulması zorunlu hale getirildi. Şimdi vatandaşlar "Araç kamerası zorunlu mu, ne zaman yapılacak", "Hangi araçlarda araç kamerası ve araç takip sistemi zorunlu" soruları artıyor. 1 | 3

Yeni düzenlemeye göre, uygulamanın takvimi şöyle belirlendi: 2025-2023 model araçlar; 1 Ocak 2026'dan sonraki ilk muayenede, 2022-2018 model araçlar; 1 Ocak 2027'den sonraki ilk muayenede, 2017 ve daha eski model araçlar: 1 Ocak 2028'den sonraki ilk muayenede, bu şartı yerine getirmek zorunda olacak.