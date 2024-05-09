Aracını internette satamayan 'geleneksel'e başvurdu: İkinci el otoda cam ilan dönemi geri döndü
İkinci el araç piyasasında yaşanan durgunluk ve ilan sitelerindeki sınırlı gün verilen ilan hakları, araç sahiplerini geleneksel yöntemlere yönlendirdi. Aracını satmak isteyen birçok vatandaş, eski yöntem cam ilanları ile alıcı bulmaya çalışıyor.
İstanbul’da birçok araç sahibi eski yönteme geri dönerek, araç özelliklerini kağıda yazıp araç camına yapıştırarak satışlarını gerçekleştiriyorlar.
Sebebi etkileşimi düşük ilanlar ve durgunluk
Bir süredir devam eden ikinci el araç piyasasındaki durgunluk ve etkileşimi düşük ilanlar vatandaşları alternatif yöntemlere itiyor.
İlan sitelerinde bir aylık ücretsiz ilanların etkileşiminin düşük olması ve bir aydan sonraki dönemde artan ilan maliyetleri eski yöntemlerden biri olan 'cam ilanları'nın tekrar popülerlik kazanmasına neden oldu. Öte yandan, uygulama içinde algoritma tarafından ilanları daha görünür hale getiren sistemler de ücretli olarak sunuluyor.
“Eski sisteme dönerek aracımın camına ilan yapıştırdım”
Otomobilini araç camına ilan yapıştırarak satışa çıkardığını belirten Orhan Akkaya, “Araç satış sitelerinde araçlar sınırlı süre ile ücretsiz bir şekilde ilanda kalıyor. İkinci kez attığın zaman ise ücret ödüyorsun. O yüzden bende eski sisteme dönerek aracımın camına ilan yapıştırdım. Ayrıca sitelerde ilanı öne çıkartmak içinde ayrı bir ücret ödüyorsun...