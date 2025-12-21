Asgari ücret 3. toplantısı ne zaman? Tarih belli oldu mu?
2 asgari ücret toplantısı sonrası zam oranları belli olmadı. Gözler şimdi 3. toplantıya çevrildi ve bu toplantıda artık yeni ücretin belirlenmesi bekleniyor. Heyecan katsayısı her geçen gün artarken milyonlar 3. toplantının tarihini öğrenmeye çalışıyor. Bu sebeple sıkça gelen soru "Asgari ücret 3. toplantısı ne zaman" oluyor.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3. toplantısı için gün sayılıyor. Hükümetin belirleyeceği toplantı tarihi yoğun şekilde araştırılıyor. 2 toplantıda taraflar bir oran veya ücret zikretmedi. Uzmanlar konu hakkında açıklamalarda bulunurken vatandaşlar da "Asgari ücret 3. toplantısı ne zaman" cevap bulmaya çalışıyor.
3. asgari ücret toplantısı ne zaman?
Asgari ücretin bir sonraki toplantı tarihi belli olmadı. Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da tarih ile ilgili bir duyuru henüz yapmadı.
Uzmanlar asgari ücrete yapılacak zam oranına hakkında sık sık değerlendirmeleri bulunuyor. Genel beklenti, asgari ücrete yapılacak zammın en az yüzde 25, en fazla yüzde 30 bandında olacağı yönünde şekilleniyor.
İşte oranlarla tahmini asgari ücretler...
- Yüzde 20 zam yapılırsa asgari ücret: 26 bin 524 lira
- Yüzde 25 zam yapılırsa asgari ücret: 27 bin 630 lira
- Yüzde 30 zam yapılırsa asgari ücret: 28 bin 735 lira
- Yüzde 35 zam yapılırsa asgari ücret: 29 bin 840 lira
- Yüzde 40 zam yapılırsa asgari ücret: 30 bin 945 lira