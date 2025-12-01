Asgari ücret ilk toplantısı ne zaman? Yeni asgari ücret belli oldu mu? Asgari ücret zammı ne kadar olacak?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu çok yakında bir araya gelmeye hazırlanıyor. Gerçekleştirilecek toplantı serilerinin ardından yeni asgari ücretin miktarı belirlenecek. Milyonlarca işçi, enflasyon karşısında alım gücünün düşmemesini talep ederken, yüksek bir zam beklentisi taşıyor. Her gün konu hakkında detaylı bilgi edinmek isteyenler "Asgari ücret ne zaman açıklanacak" ve "Asgari ücret artışı ne kadar olacak" sorularını yöneltiyor.
Aralık ayına giriş yapılmasıyla birlikte, bu ay asgari ücretle çalışanlar için zam döneminin başlangıcı anlamına geliyor. Tarihler ilerledikçe bu konu öncelikli gündem maddesi haline gelirken, vatandaşlar maaş artış oranının ne seviyede olacağını yoğun şekilde konuşuyor. Son dönemde en çok sorulan sorular ise "Asgari ücret ne zaman açıklanacak" ve "Asgari ücret zammı ne kadar olacak" oluyor.
Asgari ücret ilk toplantısı ne zaman?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk görüşmesini Aralık ayının ilk haftası içinde yapması tahmin ediliyor. Yeni maaş tutarı, birkaç oturumun tamamlanmasından sonra şekillenecek. Zam miktarının ise Aralık ayının son haftasına doğru kamuoyuna ilan edilmesi ön görülüyor.
Yeni asgari ücrete ilişkin pek çok farklı senaryo masada bulunuyor. Maaş artış oranının yüzde 20 ila 25 arasında bir seviyede yapılması bekleniyor. Ek bir refah payı eklenmesi durumunda ise, asgari ücretin 30 bin liraya kadar çıkabileceği tahmin ediliyor.