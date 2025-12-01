Asgari ücret ilk toplantısı ne zaman? Yeni asgari ücret belli oldu mu? Asgari ücret zammı ne kadar olacak?

Aralık ayına giriş yapılmasıyla birlikte, bu ay asgari ücretle çalışanlar için zam döneminin başlangıcı anlamına geliyor. Tarihler ilerledikçe bu konu öncelikli gündem maddesi haline gelirken, vatandaşlar maaş artış oranının ne seviyede olacağını yoğun şekilde konuşuyor. Son dönemde en çok sorulan sorular ise "Asgari ücret ne zaman açıklanacak" ve "Asgari ücret zammı ne kadar olacak" oluyor.