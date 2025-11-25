Asgari ücret ne zaman açıklanacak? Asgari ücret zammı ne kadar olacak? Yeni asgari ücret kaç lira olacak?
Aralık ayı yaklaşıyor ve aralık ayı asgari ücretli için zam anlamına geliyor. Tarihler yaklaştıkça konu gündem olurken vatandaşlar zam oranının ne kadar olacağını tartışıyor. Son günlerde dillerden düşmeyen sorular ise "Asgari ücret ne zaman açıklanacak", "Asgari ücret zammı ne kadar olacak" oluyor.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu yakında toplanacak. Yapılan toplantılar sonrası yeni asgari ücret şekillenecek. Milyonlarca çalışan enflasyona ezilmek istemezken yüksek bir zam oranı beklentisi içerisinde... Her gün konu hakkında bilgi almak isteyenler "Asgari ücret ne zaman açıklanacak", "Asgari ücret zammı ne kadar olacak" sorusu yöneltiliyor.
Asgari ücret ne zaman açıklanacak?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının aralık ayının ilk haftasında yapılması bekleniyor. Yeni ücret birkaç toplantı sonrası şekillenecek. Zam oranının aralık ayının son haftasında açıklanması ön görülüyor.
Asgari ücret zammı ne kadar olacak?
Yeni asgari ücret ile ilgili birçok senaryo bulunuyor. Zam oranının yüzde 20-25 oranında yapılması bekleniyor. Refah payı ile birlikte ücretin 30 bin liraya kadar yükselmesi tahmin ediliyor.