Asgari ücret ne zaman açıklanacak? Asgari ücret zammı ne kadar olacak? Yeni asgari ücret kaç lira olacak?

Asgari ücret zammı ne kadar olacak?

Yeni asgari ücret ile ilgili birçok senaryo bulunuyor. Zam oranının yüzde 20-25 oranında yapılması bekleniyor. Refah payı ile birlikte ücretin 30 bin liraya kadar yükselmesi tahmin ediliyor.