Asgari ücret ne zaman açıklanacak? Yeni asgari ücret ne kadar olur? Toplantı tarihi belli oldu mu?
Yıl sonuna doğru yaklaşılırken, milyonlarca çalışanın gözü asgari ücrete yapılacak zamma çevrildi. 2026’da geçerli olacak yeni rakamın belirlenmesi için Asgari Ücret Tespit Komisyonu yakın zamanda toplanacak. Enflasyona ezilmek istemeyen milyonlar yapılacak zammın oranını öğrenmek isterken "Asgari ücret ne zaman açıklanacak", "Yeni asgari ücret ne kadar olur" soruları sıklaşıyor.
Milyonlarca çalışanın merak ettiği en önemli başlıklardan biri asgari ücret zammı... Vatandaşlar, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ilk toplantı tarihini sıkça araştırıyor. Yeni yıla sayılı haftalar kala "Yeni asgari ücret ne kadar olur" sorusu tırmanıyor.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak?
Asgari ücret Tespit Komisyonu toplantı tarihi henüz paylaşılmadı. 2024 yılında ilk toplantı 10 Aralık'ta yapılmıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan 27 Aralık'ta asgari ücret tutarını duyurmuştu. Bu yıl da gözler ilk toplantı için aralık ayının 2. haftasında olacak.
Yeni asgari ücret ne kadar olur?
2026 asgari ücret zammı için kesinleşmiş bir oran henüz yok. Uzmanların genel kanısı asgari ücrete yüzde 20 zam olacağı yönünde... Eğer bu oran gerçekleşirse yeni asgari ücret 26.500 TL olabilir.