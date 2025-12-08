Asgari ücret ne zaman belli olacak? Yeni asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret zam oranı şekillendi mi?
Emekli, memur, asgari ücretli yeni yılı bekliyor. Asgari ücretlinin zam oranı ise bu ay belli olacak. Heyecan katlanarak artıyor ve haberler sürekli kontrol ediliyor. Uzman açıklamaları dikkatlice takip edilirken "Asgari ücret ne zaman belli olacak", "Yeni asgari ücret ne kadar olacak" sorusu artıyor.
Milyonlarca çalışan vatandaşın gündeminde asgari ücret zam oranı var. Yakın zamanda ilk toplantı gerçekleşecek ve teklifler verilecek. Uzmanlar tarafından zam oranları hakkında beklentiler açıklanırken vatandaşlar "Asgari ücret ne zaman belli olacak", "Yeni asgari ücret ne kadar olacak" sorusunu sıklaştırıyor.
Asgari ücret toplantısı ne zaman?
Komisyonun ilk toplantısı 12 Aralık Cuma günü gerçekleştirilecek ve yeni tutarın 31 Aralık’a kadar netleşmesi bekleniyor. Henüz kesin bir oran paylaşılmasa da kulislerde farklı senaryolar öne çıkıyor.
Mevcut 22.104 liralık asgari ücret için konuşulan artışlar yüzde 20 ile 30 arasında değişiyor. Bu aralığa göre yeni tutarın 26.524 – 28.735 lira seviyelerine çıkabileceği hesaplanıyor. Refah payı ihtimalinin gündeme gelmesi ile 30 bin lira beklentisi oluşmuş durumda...