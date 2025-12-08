Asgari ücret ne zaman belli olacak? Yeni asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret zam oranı şekillendi mi?

Milyonlarca çalışan vatandaşın gündeminde asgari ücret zam oranı var. Yakın zamanda ilk toplantı gerçekleşecek ve teklifler verilecek. Uzmanlar tarafından zam oranları hakkında beklentiler açıklanırken vatandaşlar "Asgari ücret ne zaman belli olacak", "Yeni asgari ücret ne kadar olacak" sorusunu sıklaştırıyor.