Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak? Asgari ücret ne zaman artacak?

Asgari ücretliye ocak ayında zam yapılacak. Ocak ayına 3 ay gibi bir süre kalırken konu yavaş yavaş gündeme geliyor. Binlerce kişi konu hakkında bilgi almak isterken "Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak" sorusunu yöneltiyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun bu yıl ne zaman toplanacağı henüz netleşmedi. Geçen yıl ilk toplantı 10 Aralık'ta gerçekleşmişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan 27 Aralık'ta asgari ücret tutarını duyurmuştu. Bu yıl da gözler ilk toplantı için aralık ayının 2. haftasında olacak.