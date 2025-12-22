Asgari ücret toplantısı bugün mü, ne zaman? Yeni asgari ücret ne zaman belli olacak? Zam oranı nedir?
Türkiye'nin gündeminde asgari ücret var. Asgari ücretliye yapılacak zam oranı diğer çalışanların da kaderini belirleyecek. Yapılan 2 toplantıdan bir sonuç çıkmazken bir sonraki toplantıda rakamların artık belli olması bekleniyor. Vatandaş tarihleri araştırırken sıkça "Asgari ücret toplantısı ne zaman" sorusuna başvuruyor.
Yeni asgari ücret her aralık ayında yapılan toplantı sonrası belli oluyor. Bu yıl da şu ana dek 2 toplantı gerçekleşti ve rakamlar telaffuz edilmedi. Milyonların gözü bir sonraki toplantıya çevrilmiş durumda... Enflasyon karşısında alım gücünü korumak isteyen çalışanlar güzel bir zam oranı talep ediyor. Birçok mecradan görüşler bildirilirken 3. toplantı tarihi henüz netleşmiş değil. Bu nedenle "Asgari ücret toplantısı ne zaman" sorusu hızlanıyor.
3. asgari ücret toplantısı ne zaman?
Asgari ücret görüşmelerinde gözler üçüncü toplantıya çevrildi ancak henüz bir tarih netleşmedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan da üçüncü toplantının gününe ilişkin resmi bir açıklama gelmedi.
Uzmanlar asgari ücrete yapılacak zam oranına hakkında sık sık değerlendirmeleri bulunuyor. Genel beklenti, asgari ücrete yapılacak zammın en az yüzde 25, en fazla yüzde 30 bandında olacağı yönünde şekilleniyor.
İşte oranlarla tahmini asgari ücretler...
- Yüzde 20 zam yapılırsa asgari ücret: 26 bin 524 lira
- Yüzde 25 zam yapılırsa asgari ücret: 27 bin 630 lira
- Yüzde 30 zam yapılırsa asgari ücret: 28 bin 735 lira
- Yüzde 35 zam yapılırsa asgari ücret: 29 bin 840 lira
- Yüzde 40 zam yapılırsa asgari ücret: 30 bin 945 lira