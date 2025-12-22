Asgari ücret toplantısı bugün mü, ne zaman? Yeni asgari ücret ne zaman belli olacak? Zam oranı nedir?

Yeni asgari ücret her aralık ayında yapılan toplantı sonrası belli oluyor. Bu yıl da şu ana dek 2 toplantı gerçekleşti ve rakamlar telaffuz edilmedi. Milyonların gözü bir sonraki toplantıya çevrilmiş durumda... Enflasyon karşısında alım gücünü korumak isteyen çalışanlar güzel bir zam oranı talep ediyor. Birçok mecradan görüşler bildirilirken 3. toplantı tarihi henüz netleşmiş değil. Bu nedenle "Asgari ücret toplantısı ne zaman" sorusu hızlanıyor.