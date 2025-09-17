Asgari ücret toplantısı ne zaman, hangi tarihte? Yeni asgari ücret ne kadar olacak?
Yeni asgari ücret için bekleyiş devam ediyor. Ocak ayına çok az bir süre kala toplantı tarihleri merak ediliyor. Milyonlarca çalışan zam oranlarını araştırırken bir yandan da "Asgari ücret toplantısı ne zaman, hangi tarihte" diye soruyor.
Asgari ücret, her yıl hükümet, işçi ve işveren temsilcilerinden oluşan komisyon tarafından belirleniyor. Yüksek enflasyon döneminde enflasyona ezilmek istemeyen çalışanlar güzel bir zam oranı isterken toplantı tarihleri yavaş yavaş araştırılıyor. Peki, Asgari ücret toplantısı ne zaman yapılacak?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun bu yıl ne zaman toplanacağı henüz netleşmedi. Geçen yıl ilk toplantı 10 Aralık'ta gerçekleşmişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan 27 Aralık'ta asgari ücret tutarını duyurmuştu. Bu yıl da gözler ilk toplantı için aralık ayının 2. haftasında olacak.
Yeni asgari ücret ne kadar olur?
2026 asgari ücret zammı için kesinleşmiş bir oran henüz yok. Uzmanların genel kanısı asgari ücrete yüzde 20 zam olacağı yönünde... Eğer bu oran gerçekleşirse yeni asgari ücret 26.500 TL olabilir.