Asgari ücret toplantısı ne zaman? Yeni asgari ücret ne zaman belli olacak? Asgari ücret ne kadar olacak?
Yeni yıla çok az bir zaman kaldı ve yeni yıl öncesi asgari ücretlinin yeni maaşları şekillenecek. Milyonlar zam hesabı yapmaya başlarken toplantı tarihleri de yavaş yavaş gündem oluyor. Binlerce kişi "Asgari ücret toplantısı ne zaman", "Yeni asgari ücret ne zaman belli olacak" sorusuna yanıt arıyor.
Temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılmazken gözler yeni yılda yapılacak zamlara çevrilmiş durumda... Asgari ücrete yapılacak zam oranı büyük bir merak konusu... Yeni asgari ücret genellikle aralık ayında belli olurken "Asgari ücret toplantısı ne zaman", "Yeni asgari ücret ne zaman belli olacak" soruları yükseliyor.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun bu yıl ne zaman toplanacağı henüz netleşmedi. Geçen yıl ilk toplantı 10 Aralık'ta gerçekleşmişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan 27 Aralık'ta asgari ücret tutarını duyurmuştu. Bu yıl da gözler ilk toplantı için aralık ayının 2. haftasında olacak.
Yeni asgari ücret ne kadar olur?
2026 asgari ücret zammı için kesinleşmiş bir oran henüz yok. Uzmanların genel kanısı asgari ücrete yüzde 20 zam olacağı yönünde... Eğer bu oran gerçekleşirse yeni asgari ücret 26.500 TL olabilir.