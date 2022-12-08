Asgari ücretin 10 yılda kişi başı gelire oranı nasıl değişti?
2022'nin son günleri yaklaşırken Türkiye'de her yıl olduğu gibi asgari ücret pazarlıkları gündeme oturdu. DİSK-AR'ın araştırmasına göre asgari ücretin kişi başı GSYH'ye son 10 yılda ciddi bir değişim gösterdi. DİSK-AR'ın araştırması 10 yılda asgari ücretin kişi başı gelire oranında büyük farkların yıllara göre dağılımını ortaya koydu.
2013: % 50,1
2013 yılında ortalama aylık bürüt asgari ücret 1000 TL seviyesindeydi. Bu dönemde asgari ücretin kişi başı GSYH'ya oranı yüzde 50,1 oldu.
2014: % 49,7
2014'de ortalama aylık bürüt asgari ücret 1.103 TL idi. Bu dönemde asgari ücretin kişi başı GSYH'ya oranı yüzde 49,7 oldu.
2015: % 49,4
2015 yılında ortalama aylık bürüt asgari ücret bin 238 TL olurken asgari ücretin kişi başı GSYH'ya oranı yüzde 49,4 olarak gerçekleşti.
2016: % 59,7
Ortalama aylık bürüt asgari ücretin bin 647 TL olduğu 2016 yılında asgari ücretin kişi başı GSYH'ya oranı yüzde 59,7 olarak gerçekleşiyordu.