Aşırı sıcakların ekonomiye faturası büyüyor: Milyarlarca Euro kayıp

Macaristan ise 2,4 milyon ton tahıl kaybına uğrarken bunun değeri 444 milyon Euro olarak hesaplandı.

ECIU, bu kayıpların Avrupa'yı ithalata daha bağımlı hale getireceği ve yılın ilerleyen dönemlerinde güney yarımküredeki hasatlara bağlı olarak küresel emtia fiyatlarını yukarı çekebileceği uyarısında bulunuyor.