Askerliği bıraktı, derelerde altın arıyor: 'Günde 3-4 gramın altına düşmüyoruz'

Karavanla geziyor, haftanın beş günü sahaya çıkıyor

Tek bir bölgede çalışmadıklarını belirten Aydın, karavanları ve kendi ürettikleri ekipmanlarla Türkiye'nin farklı noktalarında keşif yaptıklarını söyledi. Haftanın yaklaşık beş gününü sahada geçirdiklerini, çalışmalarını düzenli bir mesai anlayışıyla yürüttüklerini anlattı.

Yağışların ve derelerdeki su seviyesinin çalışma koşullarını etkilediğini kaydeden Aydın, altın veriminin azaldığı yerlerden başka bölgelere geçtiklerini ifade etti. Kış aylarında ise yurt dışı siparişlerine ağırlık vererek Afrika'da daha büyük kapasiteli tesislerin kurulumunu gerçekleştiriyor.