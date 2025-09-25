Google Haberler

Askerlik 9 ay mı oluyor? Askerlik süresi uzuyor mu, uzayacak mı?

Sosyal medyada yine askerlik süresi ile ilgili birtakım söylentiler dolaşamaya başladı. Birçok paylaşımda askerliğin 9 ay olacağı iddia edildi. Bu paylaşımı görenler yoğun şekilde "Askerlik 9 ay mı oluyor" sorusunu yöneltmeye başladı.

Askerlik 9 ay mı olacak? Vatani görevini yapacak olan on binlerce genç bu soruya cevap arıyor. Sosyal medyada dolaşan askerlik süreleri ile ilgili paylaşımlar vatandaşları araştırmaya sevk etti. Şimdi işin aslı öğrenilmeye çalışılıyor. İşte gerçekler...

Askerlik süresi uzayacak mı?

Askerlik sürelerinin 9 ay olacağı yönündeki iddialar tamamen gerçek dışı. Milli Savunma Bakanlığından askerlik süresinin uzatılacağına dair bir açıklama yok.

Askerlik hizmet süresi, erbaş ve erler için 6 ay, yedek subay ve yedek astsubaylar için 12 ay.

