Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Kasım askerlik sınıflandırma sonuç tarihi...
Kasım ayında on binlerce kişi vatani görevini yerine getirmek için silahaltına girecek. Kasım ayı yaklaşırken askerlik yerleri de gündem oluyor. Heyecan katsayısı artarken "Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak" sorusu peş peşe geliyor.
Kasım ayında silahaltına alınacak yükümlüler için hazırlıklar sürüyor. Askerlik süreci yaklaşırken celp dönemine ilişkin araştırmalar hız kazandı. Vatani görevini yerine getirecek binlerce kişi, askerlik yerlerinin açıklanacağı tarihi merak ediyor. İşte "Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak" sorusunun yanıtı...
Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?
Milli Savunma Bakanlığının duyurusuna göre askerlik yerleri 27 Ekim 2025 Pazartesi açıklanacak. Seçim ve sınıflandırma sonuçları e-Devlet üzerinden öğrenilebilecek.
1’inci Grup (Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Erler):
Bu dönemin ilk ve en kapsamlı grubu olan Yedek Subay/Astsubay adayları ile birinci grup erler için sevk tarihi 06 Kasım 2025 olarak belirlendi. Adayların bu tarihe kadar tüm hazırlıklarını tamamlamaları gerekiyor.
2’nci Grup (Erler):
Birinci grubun hemen ardından birliklerine teslim olacak er statüsündeki yükümlüler için ikinci celp dönemi tarihi ise 04 Aralık 2025 olarak açıklandı.
3’üncü Grup (Erler):
2025 takviminin son sevk dönemi olarak kayıtlara geçen ve yeni yıla sarkan üçüncü grup erler, 08 Ocak 2026 tarihinde birliklerine gönderilecek.