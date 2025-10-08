Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Kasım askerlik sınıflandırma sonuç tarihi...

1’inci Grup (Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Erler):

Bu dönemin ilk ve en kapsamlı grubu olan Yedek Subay/Astsubay adayları ile birinci grup erler için sevk tarihi 06 Kasım 2025 olarak belirlendi. Adayların bu tarihe kadar tüm hazırlıklarını tamamlamaları gerekiyor.

2’nci Grup (Erler):

Birinci grubun hemen ardından birliklerine teslim olacak er statüsündeki yükümlüler için ikinci celp dönemi tarihi ise 04 Aralık 2025 olarak açıklandı.

3’üncü Grup (Erler):

2025 takviminin son sevk dönemi olarak kayıtlara geçen ve yeni yıla sarkan üçüncü grup erler, 08 Ocak 2026 tarihinde birliklerine gönderilecek.