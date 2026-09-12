ASKİ son verileri açıkladı: Ankara barajlarında ne kadar su var?
Ankara'da geçen yıl su sıkıntılarıyla gündeme gelen barajlarda doluluk, bir yılda iki katını aşarak yüzde 40,13'e yükseldi. ASKİ'nin 10 Eylül verilerine göre, toplam su miktarı 583,7 milyon metreküpe, aktif kullanılabilir su ise yaklaşık beş katına çıkarak 432 milyon metreküpe ulaştı.
Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) verilerine göre, toplam kapasitesi 1 milyar 454 milyon 666 bin metreküp olan barajlarda 10 Eylül 2025'te 279 milyon 967 bin metreküp su bulunuyordu. Bu yıl aynı tarihte kaydedilen veriler, doluluk oranının yıllık bazda yüzde 108,47 arttığını gösterdi.
Kullanılabilir su miktarı yaklaşık beş katına çıktı
Geçen yıl su sıkıntılarının yaşandığı kentte, aktif kullanılabilir su miktarında da belirgin artış kaydedildi. 10 Eylül 2025'te 91 milyon 10 bin metreküp olan kullanılabilir su, bu yıl aynı tarihte 432 milyon 21 bin metreküpe yükseldi.
Böylece aktif doluluk oranı yüzde 6,98'den yüzde 33,16'ya çıkarak önceki yılın yaklaşık beş katına ulaştı.
Barajlara gelen su yüzde 381,9 arttı
Barajları besleyen su miktarı da geçen yılın aynı dönemini önemli ölçüde geride bıraktı. Geçen yıl ocaktan eylüle kadar barajlara 155 milyon 654 bin 965 metreküp su gelirken, bu yıl aynı dönemde 750 milyon 57 bin 902 metreküp su girişi gerçekleşti. Bu alandaki artış yüzde 381,9 oldu.
Kente verilen günlük su miktarı ise geçen yılki 1 milyon 583 bin 729 metreküpten bu yıl 1 milyon 653 bin 985 metreküpe yükseldi.
Kesikköprü Barajı tam doluluğa ulaştı
Baraj bazındaki verilere göre, Kesikköprü Barajı'nda doluluk yüzde 100 olarak ölçüldü. Türkşerefli Barajı'nda bu oran yüzde 10,14, Peçenek Barajı'nda ise yüzde 27,26 seviyesinde kaydedildi.
Ankara barajlarında son durum
Kapasite ve su miktarları yaklaşık olarak şöyle:
Akyar Barajı: 52,4 milyon metreküp kapasite, 27,4 milyon metreküp su. Doluluk: yüzde 52,21.
Çamlıdere Barajı: 1,1 milyar metreküp kapasite, 402,7 milyon metreküp su. Doluluk: yüzde 36,34.
Çubuk 2 Barajı: 23 milyon metreküp kapasite, 12,3 milyon metreküp su. Doluluk: yüzde 53,76.
Eğrekkaya Barajı: 93,5 milyon metreküp kapasite, 61,3 milyon metreküp su. Doluluk: yüzde 65,57.
Kargalı Barajı: 542 bin metreküp kapasite, 161 bin metreküp su. Doluluk: yüzde 29,70.
Kavşakkaya Barajı: 85,2 milyon metreküp kapasite, 42,4 milyon metreküp su. Doluluk: yüzde 49,72.
Kesikköprü Barajı: 95 milyon metreküp kapasite, 95 milyon metreküp su. Doluluk: yüzde 100.
Kurtboğazı Barajı: 91,7 milyon metreküp kapasite, 37,5 milyon metreküp su. Doluluk: yüzde 40,82.
Peçenek Barajı: 59,5 milyon metreküp kapasite, 16,2 milyon metreküp su. Doluluk: yüzde 27,26.
Türkşerefli Barajı: 5,7 milyon metreküp kapasite, 575 bin metreküp su. Doluluk: yüzde 10,14.