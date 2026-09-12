ASKİ son verileri açıkladı: Ankara barajlarında ne kadar su var?

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) verilerine göre, toplam kapasitesi 1 milyar 454 milyon 666 bin metreküp olan barajlarda 10 Eylül 2025'te 279 milyon 967 bin metreküp su bulunuyordu. Bu yıl aynı tarihte kaydedilen veriler, doluluk oranının yıllık bazda yüzde 108,47 arttığını gösterdi.