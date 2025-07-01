AŞURE GÜNÜ TARİHİ: Aşure günü ne zaman, kaç gün kaldı?
Aşure Günü, İslam dünyasında ayrı bir öneme sahip... Müslümanlar, bu özel günü iple çekerken tarihi netleştirmeye çalışanlar günler ilerledikçe "Aşure günü ne zaman" sorusunu yöneltiyor. İşte Diyanet'in takvimine göre Aşure Günü tarihi...
Aşure Günü, İslam tarihinde acı ve ibret dolu olaylar yaşanmıştır. Paylaşmanın ve dayanışmanın önemine vurgu yapan bu önemli günde aşure yapılır ve komşulara dağıtılır. Bu önemli günün tarihi her yıl aratılırken muharrem ayında "Aşure günü ne zaman" sorusu hızlanmış durumda...
Aşure Günü ne zaman?
Hicri takvimin en kıymetli zamanlarından biri olan Aşure Günü, her yıl Muharrem ayının 10. gününde idrak ediliyor. Bu yıl Aşure Günü 5 Temmuz'a denk geliyor. Bugün itibarıyla bu özel güne 4 gün kaldı.