AŞURE GÜNÜ TARİHİ: Aşure günü ne zaman, kaç gün kaldı?

Aşure Günü, İslam tarihinde acı ve ibret dolu olaylar yaşanmıştır. Paylaşmanın ve dayanışmanın önemine vurgu yapan bu önemli günde aşure yapılır ve komşulara dağıtılır. Bu önemli günün tarihi her yıl aratılırken muharrem ayında "Aşure günü ne zaman" sorusu hızlanmış durumda...

1 | 2