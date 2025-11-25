ATA AÖF sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
ATA AÖF ara sınavı hafta sonu gerçekleşti. Sınavın soru ve cevapları yayımlanırken sonuçlar henüz ilan edilmedi. Öğrenciler tarih araştırmasına girişirken ısrarla "ATA AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusuna yanıt arıyor. İşte muhtemel tarih...
ATA AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak?
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Öğretim Fakültesi sınuç tarihini paylaşmazken daha önceki sınavların sonuçları 3. veya 4. günde açıklanmıştı. Bu sebeple gözler 26-27 Kasım tarihlerinde olacak.
ATA AÖF ara sınav sonuçlarına OBS, ÖYS'den, ATA AOF Hibrit ve ATAAOF OYS uygulamalarından ulaşabilirsiniz.