Atatürk Barajı'nda sular çekildi! Vatandaşlar şaşkın: 'Hiç görmediğimiz adacıklar ortaya çıktı'

"Hayatımız boyunca ilk kez böyle görüntülerle karşılaşıyoruz"

Başkan Fırat, kuraklığın etkilerini baraj kıyısında net bir şekilde gözlemlediklerini vurguladı. Meteoroloji verilerine atıfta bulunarak, "Meteoroloji verilerine göre son 52 yılın en kurak yılı yaşanıyor. Biz de bunu Atatürk Barajı kıyısında çok net hissediyoruz. Daha önce Samsat yazısının bulunduğu yere kadar su vardı. Şimdi bazı bölgelerde ise 150-200 metreye varan su çekilmesi meydana geldi" ifadelerini kullandı.