Atatürk Barajı'nda sular çekildi! Vatandaşlar şaşkın: 'Hiç görmediğimiz adacıklar ortaya çıktı'
Atatürk Barajı'nda su seviyesinin düşmesiyle birlikte Adıyaman'ın Samsat ilçesinde daha önce su altında kalan adacıklar gün yüzüne çıktı. Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat, "Son 52 yılın en kurak yılı yaşanıyor, baraj kıyısında bunu net hissediyoruz" dedi. Fırat, bazı bölgelerde 150-200 metreye varan çekilmeler olduğunu, çiftçilerin sulamada büyük sıkıntı yaşadığını ve tarımda ciddi kuraklığın etkilerinin görüldüğünü vurguladı. Balıkçılar da barajdaki bu düşüşün eşi benzeri görülmediğini söylüyor.
Türkiye'nin en büyük hidroelektrik santrali ve sulama kaynağı olan Atatürk Barajı'nın sularının çekilmesi, dikkat çekici manzaraları beraberinde getirdi. Adıyaman'ın Samsat ilçesi sınırlarında, baraj gölünde su seviyesinin düşmesiyle birlikte daha önce su altında kalan adacıklar yeniden gün yüzüne çıktı.
Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat, durumu gazetecilere değerlendirirken, küresel ısınma ve bölgede etkili olan kuraklığın su seviyesindeki düşüşün temel nedeni olduğunu ifade etti.
"Hayatımız boyunca ilk kez böyle görüntülerle karşılaşıyoruz"
Başkan Fırat, kuraklığın etkilerini baraj kıyısında net bir şekilde gözlemlediklerini vurguladı. Meteoroloji verilerine atıfta bulunarak, "Meteoroloji verilerine göre son 52 yılın en kurak yılı yaşanıyor. Biz de bunu Atatürk Barajı kıyısında çok net hissediyoruz. Daha önce Samsat yazısının bulunduğu yere kadar su vardı. Şimdi bazı bölgelerde ise 150-200 metreye varan su çekilmesi meydana geldi" ifadelerini kullandı.
Su çekilmesinin tarımsal faaliyetler üzerindeki olumsuz etkilerine de değinen Fırat, yağışların yetersizliği nedeniyle çiftçilerin yeterli sulama yapamadığını ve bunun tarımda ciddi kuraklığa yol açtığını belirtti.
Barajdaki bu sıra dışı durum, bazı şaşırtıcı manzaralar yarattı. Fırat, "Gölette sular çekilince adacıklar ortaya çıktı. Hayatımız boyunca ilk kez böyle görüntülerle karşılaşıyoruz. Ayrıca sular çekildikçe daha önce hiç görmediğimiz ada ve adacıklar ortaya çıkmaya başladı. Suyun turkuaz rengi ve kıyısındaki beyaz toprak yapısıyla gölet adeta Maldivlere benziyor" dedi.
Ayrıca, su altında kalmış olan bazı tarihi bölgelerin de su çekilmeleriyle beraber kısmen görünür hale geldiği bildirildi.
Balıkçılar da endişeli
Bölgede geçimini balıkçılıkla sağlayan vatandaşlar da durumun ciddiyetini doğruluyor. Balıkçı Mustafa Tümay, barajdaki su seviyesinin bu denli düşmesine daha önce hiç şahit olmadıklarını dile getirdi.