İşgal altındaki toprakların düşmandan temizlenmesiyle Türk milletinin bağımsızlığını ve egemenliğini kazandığını simgeLEYEN 30 Ağustos Zafer Bayramı bugün kutlanıyor. Milyonlar bugün en anlamlı mesajları birçok mecra aracılığıyla birbirlerine ulaştırıyor. Bugün en çok merak edilen konulardan biri de Atatürk'ün 30 Ağustos Zafer Bayramı ile ilgili sözleri...

Atatürk'ün 30 Ağustos Zafer Bayramı ile ilgili sözleri 30 Ağustos Zafer Bayramı "Zafer benimdir" diyebilenindir. Başarı ise, "Başaracağım" diye başlayarak sonunda "Başardım" diyebilenindir. 30 Ağustos Zafer Bayramınız Kutlu Olsun. Türk Neferi kaçmaz, kaçmak nedir bilmez. Eğer Türk Neferi'nin kaçtığını görmüşseniz, derhal kabul etmelidir ki onun -başında bulunan en büyük kumandan kaçmıştır.

Harp zaruri ve hayati olmalıdır. Hayat-ı millet tehlikeye maruz kalmayınca harp bir cinayettir. Biz Türkler tarih boyunca hürriyet ve istiklale timsal olmuş bir milletiz.

Büyük Türk milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramını ve ülkemizin koruyucusu Ordumuzun Türk Silahlı Kuvvetler Günü'nü yürekten kutlarım. Milletimiz davranışlarında ve gayretlerinde sarsılmaz bir bütünlük gösterdiği için başarılı olmuştur.

Memleketimizi esir etmek istiyen düşmanları behemehal mağlûp edeceğimize olan emniyet ve itimadım bir dakika olsun sarsılmamıştır.