Atatürk'ün 30 Ağustos Zafer Bayramı ile ilgili sözleri
30 Ağustos Zafer Bayramı ülkemize kutlu olsun... Cumhuriyet'in ilanı mümkün kılan bu şanlı zafer vesilesiyle yurtta büyük bir çoşku hakim... Bu vesile ile Atatürk ve silah arkadaşları bir kez daha minnetle yad edilirken Ulu Önder'in bu özel güne dair sözleri merak ediliyor. İşte Atatürk'ün 30 Ağustos Zafer Bayramı ile ilgili sözleri...
İşgal altındaki toprakların düşmandan temizlenmesiyle Türk milletinin bağımsızlığını ve egemenliğini kazandığını simgeLEYEN 30 Ağustos Zafer Bayramı bugün kutlanıyor. Milyonlar bugün en anlamlı mesajları birçok mecra aracılığıyla birbirlerine ulaştırıyor. Bugün en çok merak edilen konulardan biri de Atatürk'ün 30 Ağustos Zafer Bayramı ile ilgili sözleri...
30 Ağustos Zafer Bayramı "Zafer benimdir" diyebilenindir. Başarı ise, "Başaracağım" diye başlayarak sonunda "Başardım" diyebilenindir. 30 Ağustos Zafer Bayramınız Kutlu Olsun.
Türk Neferi kaçmaz, kaçmak nedir bilmez. Eğer Türk Neferi'nin kaçtığını görmüşseniz, derhal kabul etmelidir ki onun -başında bulunan en büyük kumandan kaçmıştır.
Harp zaruri ve hayati olmalıdır. Hayat-ı millet tehlikeye maruz kalmayınca harp bir cinayettir.
Biz Türkler tarih boyunca hürriyet ve istiklale timsal olmuş bir milletiz.
Büyük Türk milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramını ve ülkemizin koruyucusu Ordumuzun Türk Silahlı Kuvvetler Günü'nü yürekten kutlarım.
Milletimiz davranışlarında ve gayretlerinde sarsılmaz bir bütünlük gösterdiği için başarılı olmuştur.
Memleketimizi esir etmek istiyen düşmanları behemehal mağlûp edeceğimize olan emniyet ve itimadım bir dakika olsun sarsılmamıştır.
Gençler! Geleceğe güvenimizi güçlendiren ve sürdüren sizsiniz. Siz, almakta olduğunuz eğitimle, bilgi ile insanlıkta üstünlüğün, yurt sevgisinin, düşünce özgürlüğünün en değerli örneği olacaksınız. Ey yükselen yeni nesil! Cumhuriyeti biz kurduk, O'nu yükseltecek ve yaşatacak sizlersiniz.