Avrupa’da göçmen istihdamı rekor kırdı, nitelik kaybı sürüyor

Kadınlarda istihdam açığı sürüyor





Kadınlarda istihdam açığı sürüyor Araştırma, kalan istihdam farkının özellikle AB dışından gelen kadınlarda yoğunlaştığını gösterdi. Kadınların iş gücüne katılımı erkek göçmenlerin ve yerli kadınların gerisinde kalmaya devam etti. Çocuk ve yaşlı bakımı sorumlulukları, dil eğitimi, ulaşım imkânları ve çalışma saatleri kadınların iş aramasını veya işte kalmasını zorlaştırabiliyor.

Kadın göçmenlerin istihdama katılması, yalnızca çalışan sayısını artırmayacak. Hane gelirleri, vergi geliri, sosyal güvenlik primi ve çocukların eğitim olanakları üzerinde de doğrudan etkili olacak. Avrupa’daki bakım ve hizmet sektörlerinde büyüyen personel ihtiyacı, kadın göçmenlerin iş gücüne katılımını ekonomi politikalarının temel başlıklarından biri haline getiriyor.