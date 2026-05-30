Avrupa'nın en iyi 10 plajı açıklandı: Türkiye'nin incisi de listede!
Yaz tatili öncesinde Avrupa'nın en iyi plajları açıklandı. Avrupa'nın önde gelen seyahat platformlarından European Best Destinations tarafından hazırlanan "Avrupa'nın En İyi Plajları 2026" listesine turkuaz suları ve eşsiz doğasıyla dikkat çeken Türkiye'nin mavi boncuğu da girdi. Avrupa'nın en gözde sahilleri arasında gösterilen plaj, turizm sektöründe de memnuniyetle karşılandı.
Yaz tatili öncesi European Best Destinations, Avrupa'nın en iyi plajlarını listeledi. Portekiz'den Monte Clerigo Plajı listede 1. sırada yer alırken, Türkiye'nin mavi boncuğu da ilk 10'a girdi.
Listede ikinci sırayı, Yunanistan'ın Antipaksos adasının kuzeydoğu kıyısındaki Voutoumi Plajı aldı.
Üçüncü ve dördüncü sırada da yine Yunanistan'da Kefalonya'daki Fteri Plajı ile Girit'teki Elafonisi Plajı yer aldı.
İtalya'dan Cenova yakınındaki Bogliasco Plajı beşinci, İspanya'dan Mallorca'daki Cala Mesquida Plajı altıncı sırada listelendi.
Norveç'teki Moskenesoya adasında bulunan Kvalvika Plajı yedinci sıradan listeye girerek şaşırttı.
Yine Yunanistan'dan Korfu'daki Rovinia Plajı sekinci sıradan, Paleokastritsa Plajı ise onuncu sıradan listeye girdi.
Kaputaş 9. sırada
Mavinin her tonunun görüldüğü, eşsiz manzarası ile mest eden Kaputaş Plajı ise dokuzuncu sıradan listeye girerek Avrupa'nın en iyi plajları arasında yer aldı. Antalya'nın Kaş ilçesindeki Kaputaşnisan ayında da Dünyanın En İyi 50 Plajı listesinde yer almıştı.
Kaputaş'ın, "Avrupa'nın En İyi Plajları 2026" listesinde ilk 10'a girmesi turizmcileri de sevindirdi.
Turkuaz rengi, denizi ve etkileyici kanyon manzarasıyla dikkat çeken Kaputaş ise tatilcilerle doldu taştı. Kaş'ta bayram tatili dolulukları yüzde 100'e ulaşırken Kaputaş'ı ziyaret eden tatilciler de plajın doğal güzelliğine hayran kaldı.