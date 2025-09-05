Ay Tutulması ne zaman? Kanlı Ay Tutulması hangi tarihte? Türkiye'den izlenebilecek mi?
En heyecan verici doğa olaylarından biri olan "Kanlı Ay Tutulması" için heyecanlı bekleyiş... Doğaseveler, gökyüzü şöleni için sabırsızlanırken tam tarih öğrenilmeye çalışılıyor. Son günlerde artan soru ise "Ay tutulması ne zaman" oluyor.
Kanlı Ay Tutulması, hem bilimsel hem de görsel açıdan büyük ilgi görüyor. Yılın en dikkat çekici gök olayları arasında olan tutulma için geri sayım başladı. Tutulmanın tarihi, saati ve en iyi izleneceği bölgeler şimdiden araştırılmaya başlandı. İşte "Kanlı Ay Tutulması hangi tarihte" sorusunun cevabı...
Kanlı ay tutulması ne zaman?
7-8 Eylül gecesi Türkiye’den de izlenebilecek tam Ay tutulması yaşanacak. Türkiye saatiyle 19.28’de başlayacak tutulma, 20.30’da tam evreye girecek ve 21.11’de en kızıl halini alacak. 21.52’de tam tutulma sona erecek, parçalı evreler ise gece yarısına kadar sürecek. Toplamda 5 saatlik tutulmada Ay, 82 dakika boyunca “Kanlı Ay” olarak görülecek.
Kanlı Ay tutulması, tam Ay tutulması sırasında Ay'ın bakır kırmızısı veya pas renginde görünmesine verilen isimdir.
Bu olayın gerçekleşmesi için üç gök cisminin, yani Güneş, Dünya ve Ay'ın aynı doğrultuda hizalanması gerekir. Ay, Dünya'nın tam gölgesine girdiğinde, Güneş'ten gelen ışınlar doğrudan Ay'a ulaşamaz. Ancak bu durum, Ay'ın tamamen kararmasına neden olmaz.
Ay'ın kızıl renkte görünmesinin nedeni, Dünya'nın atmosferidir. Güneş'ten gelen beyaz ışık, Dünya'nın atmosferinden geçerken mavi ve yeşil gibi kısa dalga boylu ışınlar dağılırken, kırmızı ve turuncu gibi uzun dalga boylu ışınlar daha az dağılır. Bu kırmızı ışınlar, Dünya'nın atmosferi tarafından kırılarak Ay yüzeyine ulaşır ve onu aydınlatır. Böylece, Ay bu kan kırmızısı rengini alır.