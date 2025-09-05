Ay Tutulması ne zaman? Kanlı Ay Tutulması hangi tarihte? Türkiye'den izlenebilecek mi?

Kanlı Ay tutulması, tam Ay tutulması sırasında Ay'ın bakır kırmızısı veya pas renginde görünmesine verilen isimdir.

Bu olayın gerçekleşmesi için üç gök cisminin, yani Güneş, Dünya ve Ay'ın aynı doğrultuda hizalanması gerekir. Ay, Dünya'nın tam gölgesine girdiğinde, Güneş'ten gelen ışınlar doğrudan Ay'a ulaşamaz. Ancak bu durum, Ay'ın tamamen kararmasına neden olmaz.

Ay'ın kızıl renkte görünmesinin nedeni, Dünya'nın atmosferidir. Güneş'ten gelen beyaz ışık, Dünya'nın atmosferinden geçerken mavi ve yeşil gibi kısa dalga boylu ışınlar dağılırken, kırmızı ve turuncu gibi uzun dalga boylu ışınlar daha az dağılır. Bu kırmızı ışınlar, Dünya'nın atmosferi tarafından kırılarak Ay yüzeyine ulaşır ve onu aydınlatır. Böylece, Ay bu kan kırmızısı rengini alır.