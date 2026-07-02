Ay Yıldız Karargâhı için geri sayım başladı
Milli Savunma Bakanlığı, Bakanlık, Kuvvet Komutanlıkları ve bağlı birliklerin 2028 yılından itibaren Ay Yıldız Müşterek Karargâhı'na taşınacağını açıkladı. İlk kez basın mensuplarına kapılarını açan karargâh, 7 Temmuz'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi kapsamındaki etkinliklere de ev sahipliği yapacak.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ay Yıldız Müşterek Karargâhı'na ilişkin son durumu paylaştı. Bakanlık, Milli Savunma Bakanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve bağlı birliklerin 2028 yılından itibaren yeni karargâhta faaliyet göstereceğini bildirdi.
MSB'nin haftalık bilgilendirme toplantısında yapılan açıklamada, inşası devam eden Ay Yıldız Müşterek Karargâhı'nın kapılarının ilk kez basın mensuplarına açıldığı belirtildi.
İlk büyük organizasyon NATO Zirvesi
Karargâh, taşınma süreci tamamlanmadan önce ilk önemli organizasyonuna 7 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi kapsamında ev sahipliği yapacak.
Zirve kapsamında konuk savunma bakanları ile NATO'nun üst düzey temsilcileri karargâhta ağırlanacak.
MSB, tesisin siber güvenlik, balistik koruma, KBRN tehditlerine karşı alınan tedbirler ve ileri mühendislik çözümleriyle donatıldığını belirterek, Çelik Kubbe konseptiyle desteklenen güvenlik altyapısı sayesinde dünyanın örnek askerî karargâhlarından biri olmasının hedeflendiğini ifade etti.
Bakanlık ve kuvvet komutanlıkları aynı yerleşkede
İnşasına 30 Ağustos 2021'de başlanan Ay Yıldız Müşterek Karargâhı, Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarını aynı yerleşkede buluşturacak.
Yaklaşık 12 milyon 620 bin metrekarelik alanda inşa edilen proje ile kurumlar arasında koordinasyonun güçlendirilmesi, karar alma süreçlerinin hızlandırılması ve zaman, enerji ile iş gücünde tasarruf sağlanması amaçlanıyor.