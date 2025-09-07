Az önce deprem mi oldu? Balıkesir'de İzmir'de ve İstanbul'da deprem oldu mu? Son depremler 6 Eylül listesi
Bugün özellikle İzmir, Balıkesir ve İstanbul'da yaşayan vatandaşlara deprem uyarısı geldi. Bölgede yaşayan vatandaşlar deprem olduğunu belirtirken "son depremler" araması sıklaştı. Şimdi sıkça "İzmir'de Balıkesir'de ve İstanbul'da deprem mi oldu" sorusu geliyor.
Balıkesir, İzmir ve İstanbul'da hissedilen deprem oldu. Vatandaşlar deprem paniği yaşarken detaylar öğrenilmeye başlandı. Şimdi yoğun şekilde son depremler araması yapılıyor ve "Deprem mi oldu" sorusu geliyor.
Son depremler listesi
Bugün saat 12.35'te Balıkesir Sındırgı'da 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul, İzmir'de de hissedildi. Bu depremin ardından 12.41'de 4.1 büyüklüğünde bir sarsıntı daha gerçekleşti.
12:41 - Sındırgı (Balıkesir) - 4.1
12:35 – Sındırgı (Balıkesir) – 4.9
12:08 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.7
12:07 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3
12:03 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4
11:58 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5
11:52 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0
11:43 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1
11:26 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.9
11:19 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2
11:00 – Sulusaray (Tokat) – 1.4
10:35 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3
10:31 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6
10:30 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0
10:12 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0
10:08 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1
10:07 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3
10:06 – Akdeniz, Seydikemer açıkları (Muğla) – 2.1
09:57 – Sulusaray (Tokat) – 1.5
09:54 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.9
09:51 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2
09:35 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4
09:25 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0
09:03 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0
09:01 – Doğanşehir (Malatya) – 1.3
08:58 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0
08:47 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5
08:44 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2
08:42 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1
08:40 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0
08:32 – Doğanşehir (Malatya) – 2.1
08:06 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6
07:51 – Pütürge (Malatya) – 1.5
07:49 – Kozan (Adana) – 1.5
07:47 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5
07:39 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1
07:14 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3
07:06 – Simav (Kütahya) – 1.9
07:03 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.1
06:57 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1
06:56 – Akdeniz, İskenderun Körfezi (Hatay) – 1.7