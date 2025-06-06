BABALAR GÜNÜ 2025 | Bu yıl Babalar Günü ne zaman? Babalar Günü hangi tarihte kutlanacak?

Her yıl kutlanan Babalar Günü , 2025 yılında da Haziran ayının üçüncü pazar gününde kutlanacak. Sevdiklerini bu özel günde mutlu etmek isteyenler şimdiden Babalar Günü için planlar yapmaya başladı.

Tıpkı Anneler Günü gibi, Babalar Günü de hayatımızdaki önemli figürlerden biri olan babalarımıza duyduğumuz sevgi ve minneti ifade etmenin anlamlı bir yolunu sunuyor. Tarihi her yıl değişiklik gösteren bu günü merak edenler 'Babalar Günü ne zaman' sorusunu soruyor.