BABALAR GÜNÜ 2025 | Bu yıl Babalar Günü ne zaman? Babalar Günü hangi tarihte kutlanacak?
Anneler Günü'nün ardından Babalar Günü için geri sayım başladı! Yıl boyunca üzerimizde emeği olan babalarımıza teşekkür etmenin simgesi haline gelen bu özel günün ne zaman kutlanacağı merak konusu olurken internette 'Babalar günü ne zaman?' Babalar günü hangi güne denk geliyor?' sorusu soruluyor. Peki her yıl Haziran ayının üçüncü Pazar günü babalara minnet ve sevgi sunulan bu özel gün 2025'te hangi güne denk geliyor? İşte detaylar...
Her yıl kutlanan Babalar Günü, 2025 yılında da Haziran ayının üçüncü pazar gününde kutlanacak. Sevdiklerini bu özel günde mutlu etmek isteyenler şimdiden Babalar Günü için planlar yapmaya başladı.
Tıpkı Anneler Günü gibi, Babalar Günü de hayatımızdaki önemli figürlerden biri olan babalarımıza duyduğumuz sevgi ve minneti ifade etmenin anlamlı bir yolunu sunuyor. Tarihi her yıl değişiklik gösteren bu günü merak edenler 'Babalar Günü ne zaman' sorusunu soruyor.
2025 Babalar Günü ne zaman?
Babalar Günü, Türkiye'de her yıl Haziran ayının üçüncü Pazar günü kutlanıyor. Bu yıl Babalar Günü 15 Haziran Pazar günü kutlanacak.
Babalar günü nasıl ortaya çıktı?
Babalar Günü’nün temelleri 20. yüzyıl başında Amerika Birleşik Devletleri’nde atıldı. İlk kutlama, 19 Haziran 1910 tarihinde Washington eyaletinin Spokane şehrinde gerçekleşti.