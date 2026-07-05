Bakan Kurum duyurdu: Depozito sisteminde rekor başlangıç
Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) sistemi kısa sürede yoğun ilgi gördü. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sistem kapsamında 5 günde 7 milyon 600 bin ambalaj toplandığını açıkladı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) sistemine ilişkin son verileri duyurdu.
Kurum, Depozitosu Olan Ambalajlar sistemiyle toplanan ambalaj sayısının 5 günde 7 milyon 600 bine ulaştığını açıkladı.
Kurum, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"DOA artık yeni alışkanlığımız. Bu dönüşüm her geçen gün daha da hızlanıyor. 5'inci günde DOA ile topladığımız ambalaj sayısı 7 milyon 600 bine ulaştı. Atmıyor dönüştürüyor, çevremizi korurken hem kendi cebimize hem de ülke ekonomimize katkı sağlamaya devam ediyoruz."
Kullanıcı sayısı 1,3 milyonu aştı
Bakan Kurum'un paylaşımında yer alan görselde, sisteme ilişkin kullanıcı sayısı ve toplanan ambalaj miktarına da yer verildi.
Buna göre, DOA sisteminin toplam kullanıcı sayısı 1 milyon 385 bin 673'e yükseldi.