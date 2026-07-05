Bakan Kurum duyurdu: Depozito sisteminde rekor başlangıç

Kurum, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"DOA artık yeni alışkanlığımız. Bu dönüşüm her geçen gün daha da hızlanıyor. 5'inci günde DOA ile topladığımız ambalaj sayısı 7 milyon 600 bine ulaştı. Atmıyor dönüştürüyor, çevremizi korurken hem kendi cebimize hem de ülke ekonomimize katkı sağlamaya devam ediyoruz."