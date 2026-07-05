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Bakan Kurum duyurdu: Depozito sisteminde rekor başlangıç

Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) sistemi kısa sürede yoğun ilgi gördü. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sistem kapsamında 5 günde 7 milyon 600 bin ambalaj toplandığını açıkladı.

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Bakan Kurum duyurdu: Depozito sisteminde rekor başlangıç - Resim: 1

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) sistemine ilişkin son verileri duyurdu.

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Bakan Kurum duyurdu: Depozito sisteminde rekor başlangıç - Resim: 2

Kurum, Depozitosu Olan Ambalajlar sistemiyle toplanan ambalaj sayısının 5 günde 7 milyon 600 bine ulaştığını açıkladı.

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Bakan Kurum duyurdu: Depozito sisteminde rekor başlangıç - Resim: 3

Kurum, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"DOA artık yeni alışkanlığımız. Bu dönüşüm her geçen gün daha da hızlanıyor. 5'inci günde DOA ile topladığımız ambalaj sayısı 7 milyon 600 bine ulaştı. Atmıyor dönüştürüyor, çevremizi korurken hem kendi cebimize hem de ülke ekonomimize katkı sağlamaya devam ediyoruz."

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Bakan Kurum duyurdu: Depozito sisteminde rekor başlangıç - Resim: 4

Kullanıcı sayısı 1,3 milyonu aştı

Bakan Kurum'un paylaşımında yer alan görselde, sisteme ilişkin kullanıcı sayısı ve toplanan ambalaj miktarına da yer verildi.

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Bakan Kurum duyurdu: Depozito sisteminde rekor başlangıç - Resim: 5

Buna göre, DOA sisteminin toplam kullanıcı sayısı 1 milyon 385 bin 673'e yükseldi.

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Bakan Kurum duyurdu: Depozito sisteminde rekor başlangıç - Resim: 6
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Bakan Kurum duyurdu: Depozito sisteminde rekor başlangıç - Resim: 7
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Bakan Kurum duyurdu: Depozito sisteminde rekor başlangıç - Resim: 8
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Bakan Kurum duyurdu: Depozito sisteminde rekor başlangıç - Resim: 9
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Bakan Kurum duyurdu: Depozito sisteminde rekor başlangıç - Resim: 10
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Bakan Kurum duyurdu: Depozito sisteminde rekor başlangıç - Resim: 11
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Bakan Kurum duyurdu: Depozito sisteminde rekor başlangıç - Resim: 12
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